Makeup pelle secca

Chi ha la pelle secca lo sa bene: a volte è difficile far durare il trucco anche per una serata di poche ore, figuriamoci per un’intera giornata. La difficoltà non sta tanto nel trovare il giusto makeup, ma nel fare in modo che questo risulti long lasting e soprattutto che non dia luogo ad antiestetiche macchie sul volto.

Ecco qualche consiglio che, inserito nella vostra beauty routine, può fare la differenza:

1. Esfoliate ciclicamente. La prima cosa da fare è mantenere la pelle liscia e morbida eliminando le cellule morte. Non abbiate paura di farvi uno scrub ogni tanto, anche se non tutti i giorni: l’ideale sarebbe un paio di volte a settimana. Magari potete pianificarlo un paio di giorni prima di grandi eventi o del weekend.

2. Idratare, idratare e idratare. Fate in modo che mettere una crema idratante sia per voi un appuntamento fisso due volte al giorno. Se avete intenzione di uscire, oltretutto, potreste preparare la pelle qualche ora prima con una bella maschera idratante (meglio se naturale e nutriente).

3. Utilizzate una base illuminante e fissante. Uno dei segreti per far durare il make up sulla pelle secca, è quello di affidarsi a una base ‘pre trucco’ studiata ad hoc. Se la vostra pelle è secca, l’ideale è optare per un balsamo idratante a effetto glow dal rapido assorbimento. Come Glow – On Moisturizing Balm della linea Armani Prima, un’emulsione che si attiva sugli strati interni ed esterni della pelle grazie a un brevetto esclusivo, veicolando principi attivi idratanti e rimpolpanti. L’effetto luminoso è potenziato dal complesso ‘Liquid Mirror’, che contribuisce a generare un riflesso prolungato della luce sulla pelle.

4. Affidatevi a un fondotinta adatto. Ecco, questo è uno di quei punti in cui non si può sgarrare: la scelta del fondotinta perfetto è cruciale. Quello da utilizzare, per chi ha pelle secca, ha delle caratteristiche ben precise: deve essere a base fluida, deve essere leggero e luminoso (per illuminare una pelle che spesso è opaca), ma, soprattutto, deve essere long lasting.

5. Avere un blush a portata di mano. Un’idea è quella di tenersi un blush in borsetta per casi di emergenza. Certo, se ne scegliete uno long lasting in crema non dovreste aver problemi con tutta la preparazione che avete fatto. Per ‘sistemarsi’ al volo è meglio averne a portata di mano uno in polvere: mettetene una piccola quantità, giusto per un ritocchino.