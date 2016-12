Tutorial makeup per Capodanno 2017

Ciao! Nel post di oggi vi mostrerò come realizzare un make-up super glitterato pensato appositamente per il party di Capodanno di questo 2017!

1) Contrariamente a come ho fatto nel video make-up tutorial, vi consiglio di iniziare prima dal trucco occhi, in modo tale che, se cadranno dei glitter sul viso, non vi rovineranno la base.

2) Inizio usando un mix di due ombretti marroni – uno medio e uno scuro, ma sempre matt, nella piega dell’occhio e nella parte esterna.

3) Applico su tutta la palpebra mobile un ombretto azzurro opaco e lo tampono con un ombretto in polvere del medesimo colore.

4) Ora prendo del primer occhi e lo stendo sopra la plapebra mobile per far aderire i glitter in polvere libera, pressandoli con un pennello a spugnetta.

5) Sotto l’arcata sopraccigliare, e all’angolo interno dell’occhio, vado a usare un bianco satinato.

6) A questo punto, aggiungo una matita nera nella rima interna dell’occhio e la sfumo tra le ciglia inferiori con un colore nero opaco che, a poco a poco, porterò all’esterno dell’occhio e un po’ nella piega per dare più profondità allo sguardo.

7) Ora, temino l’eye make-up con mascara ed eyeliner nero.

8) Per ciò che riguarda la base, parto da un fondotinta e due correttori, più chiaro e più scuro, da usare per scolpire il viso.

9) Fisso tutto con una cipria traslucida poi passo a bronzer, blush e illuminante.

10) Per le labbra, invece, uso la combo di matita più rossetto marrone nude con una punta di malva. Per le più temerarie, suggerisco labbra fucsia!

Correte a vedere il mio video tutorial!