Applicare il Fondotinta? Scopri il #Boobieblender

Tra gli ultimi trend Instagram che stanno arrivando direttamente dalle beauty guru americane, c’è sicuramente il #BOOBIEBLENDER e in questi giorni è letteralmente impossibile non rimanere folgorati dal fenomeno!

Non hai idea di cosa stia parlando? Tranquilla, ora ti spiego cosa si sono inventate le americane per avere una base viso perfetta e super flawless. Si tratta di un nuovo metodo di applicazione del fondotinta, ma anche del correttore e di ogni prodotti liquido o cremoso, utilizzando gli inserti in silicone del reggiseno. Si, hai capito proprio bene!

Tutto nasce dal lancio sul mercato da parte di Molly Cosmetics della nuova spugnetta in silicone Silisponge, andata esaurita in poco tempo. Per ovviare a questo imprevisto e per colmare la grande curiosità che si era generata qualcuno ha pensato bene di utilizzare il proprio reggiseno in silicone per applicare il fondotinta.

Io ovviamente non ho saputo resitere a un’idea così strana e a un trend nascente e nel video del mio canale Youtube mi puoi vedere all’opera in questa impresa un po’ singolare.

L’esperimento sarà riuscito o la prova si sarà rivelata un vero fiasco?

Scoprilo subito nel video

Vicky