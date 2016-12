Segreti di bellezza di Natale

Ci avreste mai creduto in un make up davvero miracoloso? Di quelli che metti, e magia, tutti i difetti spariscono e la pelle risplende?

Ecco, sì, ci avete sempre creduto e sperato. Bene, sappiate che ora quel make up c’è.

O meglio, ci sono le basi perfette per esaltarlo e renderlo più efficace, correttivo, uniformante.

Ovvero dei primer, sono dei veri e propri perfezionatori della pelle e servono a minimizzare le imperfezioni e quindi a migliorare l’aspetto dell’incarnato. Fanno da base per il trucco, infatti, preparano la pelle all’applicazione di ombretti, fondotinta e rossetti e aiutano a far durare il make-up più a lungo.

Creano una barriera tra sebo e trucco, il sebo rimane sotto il “velo” creato dal primer e il make up non sbava ma dura a lungo intatto.

Sono indicati per tutte coloro che vogliono una pelle del viso uniforme, senza rossori, occhiaie, macchie, rughe e altri tipi di imperfezioni e vogliono dire addio ai pori dilatati e alle zone lucide.

Tra questi c’è la linea di primer della collezione YSL Top Secret.

Cosa include? La base viso, quella per le labbra, la crema BB all-in one che idrata, protegge, nasconde, uniforma. ma anche scrub esfolianti per levigare delicatamente la pelle del viso. Fantastica!