Avete già pensato a quale sarà il vostro make up perfetto per le feste? Come ogni anno la parola d’ordine per le festività natalizie è: GLITTER. Se volete seguire i trend ma non essere al centro dell’attenzione, l’ideale è realizzare uno smokey eyes ed impreziosirlo con una riga d’eyeliner glitterata. Esatto, potete realizzare un classico smokey marrone, applicare l’eyeliner nero sopra al quale tracciare una riga d’eyeliner oro o argento. Il risultato sarà molto particolare ed elegante, ed è semplicissimo da realizzare.

Se volete “osare” e volete ricreare il make up perfetto per le feste, l’ideale sarebbe realizzare le glitter lips. Per alleggerire il trucco, potreste lasciare gli occhi nude, applicare un rossetto rosso e tamponarci sopra i glitter. Il risultato sarà pazzesco e di certo non passerete inosservate.

Un’altra idea per un make up per le feste ad hoc, prevede su tutta la palpebra un ombretto rosso shimmer, un ombretto marrone nella piega e una riga d’eyeliner. Come detto sopra, se volete impreziosire il trucco, potreste tracciare una seconda riga d’eyeliner con glitter.

Questa seconda riga d’eyeliner però, la tracciate nella piega palpebrale. In questo modo il trucco risulterà molto sofisticato, ed è sicuramente una cosa non vista e rivista.

Trucchetti per un perfetto make up per le feste:

-Se vuoi realizzare le glitter lips, ricorda di applicare abbondante cipria minerale su tutto il contorno labbra. In questo modo, eviterete che i glitter che cadono durante l’applicazione restino appiccicati alla base viso fatta in precedenza.

-Applica le ciglia finte: un make up perfetto e vistoso per le feste, non può essere tale se non ha ciglia finte lunghe e voluminose. Clicca QUI per vedere come fare.

-Abbina il make up alla nail art: se vuoi davvero stupire gli ospiti a cena, abbina la tua nail art al make up natalizio. Se non hai idee sulle nail art, QUI potrai trovare tanti spunti originali ed a tema!

Eccovi dei miei consigli sul make up perfetto per le feste. Avete già scelto il vostro preferito?