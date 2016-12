Makeup per sembrare riposate

Vita frenetica, un sacco in impegni, stress, preoccupazioni: va a finire che ci si riposa poco e male e l’aspetto ne risente. Ma a nessuna piace uscire in ‘versione mummia’! Per fortuna a correrci in aiuto è ancora il makeup, in una veste furba e poco impegnativa.

Innanzitutto bisogna essere consapevoli che esagerare non è la giusta via. Forse spalmarsi una dose copiosa di fondotinta in faccia ha un effetto coprente, ma la stanchezza non viene camuffata, anzi, l’unico risultato sarebbe quello di accentuarla ancor di più. Il trucco deve essere necessariamente leggero, per non appesantire ulteriormente l’incarnato e il contorno occhi.

Per far sembrare più fresco il vostro volto applicate una crema idratante e illuminante; avrete un aspetto più sano, meno ‘opaco’ e partirete dalla giusta base per la stesura del fondotinta.

Fondotinta che, come forse già avrete intuito, deve essere leggero. In particolar modo, evitate quelli a effetto mat che opacizzerebbero ancor di più il vostro volto già segnato. In questi casi, il fondotinta ideale è liquido e a base d’acqua, luminoso, dalla consistenza leggera e non eccessivamente coprente.

Passando agli occhi, il primo passo da fare è camuffare le occhiaie. Anche qui i prodotti opacizzanti come la cipria sono banditi e il consiglio è puntare su un pratico correttore stick.

Per quel che riguarda il trucco, optate per matita e mascara, ma con una regola: abbondare sopra l’occhio e stare leggerissime sotto. Truccando eccessivamente la palpebra inferiore si accentuerebbe l’effetto pesantezza, e sembrereste ancora più stanche.

Un’altra idea è utilizzare un illuminante sotto l’arcata sopraccigliare; essendo la zona un punto luce vi farà apparire più fresche e sveglie e ‘lifterà’ all’istante lo sguardo.

Arriviamo infine al rossetto: sono da evitare assolutamente i colori troppo scuri che, in situazioni di questo tipo, appesantiscono e spengono la parte inferiore del volto.

L’opzione migliore è un gloss con particelle riflettenti, che doni lucidità e brillantezza. Questa soluzione, oltretutto, potrebbe ben sposarsi anche con un blush tonalità pesca sulle guance che regali un bell’effetto bonne mine.

Una perfetta sintesi di tutto ciò, sulle labbra femminili, è Le Rouge Délicieusemente Brillante della Collezione La Petite Robe Noire di Guerlain. Il nuovo rossetto firmato dalla maison parigina ha una texture profumata e ultra-lucida e include nella sua formula un cocktail di oli sottili e una selezione di pigmenti “pop” che, combinati a una resina specifica, intensificano la luminosità, garantendo alle labbra un effetto ultra-brillante di colore puro. Disponibile in venti nuances, ne include anche di chiarissime, dai toni nude.