La spugnetta Beauty Blender è uno strumento che – con merito – è ormai entrato nel beauty case di ogni donna. La facilità d’uso e la gratificante efficacia con cui stende per bene i fondotinta sul volto ci ha fatte innamorare di lei.

Con un tool così perfetto ed easy c’è qualcosa che potrebbe mai andar storto? Beh, serve un po’ di attenzione. Ci sono, infatti, errori d’utilizzo in cui è facile incappare e che potrebbero pregiudicare il risultato finale. Ecco quali:

1. Meglio non usarla da asciutta. La Beauty Blender, per rendere al meglio, deve essere umida, in modo che il prodotto si spalmi più agevolmente sulla pelle del vostro viso. Il consiglio è tenere a portata di mano un bicchiere d’acqua per inumidirla costantemente mentre la utilizzate.

2. Non mettete il fondotinta direttamente sulla spugnetta. Il modo migliore per stendere il vostro fondotinta non è metterlo direttamente sulla Beauty Blender. Applicatelo già sul viso con l’aiuto delle mani e, solo in seguito, potrete entrare in azione con la spugnetta, picchiettando qua e là fino a ottenere l’effetto desiderato, da più coprente a naturale.

3. Non utilizzatela per spalmare. La Beauty Blender non è un coltello, il vostro volto non è un panino e il fondotinta non è Nutella: evitate di spalmarvelo tutto sulla faccia. Come accennato in precedenza, il modo giusto per usare la spugnetta è picchiettare, picchiettare e ancora picchiettare delicatamente.

4. Non lasciate tracce di fondotinta sulla spugna. La Beauty Blender va pulita a fondo con acqua e sapone (meglio se di Marsiglia) dopo ogni utilizzo. Vi ricordate i pennelli per pittura che usavate da bimbe e non pulivate? Com’erano dopo qualche utilizzo? Ecco. Prendetevi cura della vostra spugnetta per evitare che si secchi e si riempia di germi.

5. Non tenetela al chiuso. Quando finite di utilizzarla non chiudetela nel vostro beauty case, specialmente se è ancora umida o un po’ sporca. Come ogni spugna potrebbe acquisire un cattivo odore o diventare un ricettacolo per batteri. Una volta asciutta, riponetela nell’apposito contenitore, oppure nella tasca a rete esterna dei beauty.