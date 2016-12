Copia il trucco du Perrie Edwards

Non mi dite che non avete visto neanche per caso il nuovo video delle little mix! Il trucco che ognuno di loro sfoggia è pazzesco e oggi voglio proporvi in particolare quello indossato da Perrie Edwards all’inizio del music video dove indossa che boxer braids. Ecco come copiarlo in pochi step!

1) Parto dalla base viso e tendo un fondotinta e poi un correttore aranciato per coprire le occhiaie e uno del mio colore per le imperfezioni.

2) Faccio poi del contouring in crema dapprima usando un correttore scuro sotto l’osso zigomatico ed uno più chairo per schiarire il resto del viso.

3) Stendo giusto un velo di cipria traslucida per fissare il tutto ma ne applico in maggiore quantità sotto gli occhi per schiarire questa zona più ”naturalmente” e faccio una sorta di baked technique.

4) Dopo aver definito le mie sopracciglia, applico un mix di due ombretti: un marrone aranciato matt ed uno più scuro, tra le ciglia inferiori, parte esterna dell’occhio e piega.

5) Su tutta la palpebra mobile, sotto il sopracciglio e all’angolo interno dell’occhio, invece, stendo un ombretto in crema champagne satinato al quale poi tampono sopra un’ombretto in polvere dello stesso colore per farlo risaltare.

6) Intensifico lo guardo e amplio la bordatura sotto l’occhio, usando un nero molto intenso e poi ripasso l’aranciato e lo mischio con un color bronzo per farlo notare di più.

7) Ora passa ad usare una kajal nera nella rima interna, qualche passata di mascara ed una riga di eyeliner.

8) Termino la base usando un pennello grande per togliere delicatamente l’eccesso di cipria di prima, e poi procedo con bronzer, blush ed un tocco di illuminante.

9) Per le labbra uso la combo matita e rossetto sulla nuance del marrone nude opaco.

10) Dato che lei ha questa particolarità (che volendo per un trucco portabile potete omettere) di due stelline nere sotto gli occhi, o usate degli stickers uguali oppure, come ho fatto io, potete provare a disegnarle con la punta fine di un eyeliner liquido.

Ed ecco che il trucco è completo!