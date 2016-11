Color correcting: che cos’è e come funziona

Letteralmente “scontro di colori correttivi”, la tecnica trucco del Color Correcting Clash prevede l’applicazione di correttori colorati con lo scopo di neutralizzare i toni indesiderati, uniformando l’incarnato. Si usano da un minimo di tre colori – verde, viola e pesca – a un massimo di cinque, per chi aggiunge anche giallo e beige.

Premessa: ogni cromia ha la sua tinta-killer capace di annullarla.

Procedimento: proprio come si fa con il contouring, si devono creare delle strisce di texture colorata sui punti giusti del viso, sfumare e infine stendere sopra il fondotinta.

Obiettivo: nascondere macchie, discromie, brufoli e imperfezioni e illuminare la pelle spenta.

Resa virale da youtubers e beauty bloggers (in primis Tiana Cosmetics e Nicole Concillo), la tendenza è nota in rete anche con il nome di “Clown Contouring”, perché finché le nuance non vengono sfumate e uniformate con il fondotinta, l’effetto è quello di un viso colorato come un clown. Ma è un effetto temporaneo: bastano due dita o un pennello per trasformare un viso da pagliaccio in un viso da copertina.

I COLORI

Il verde è il colore più conosciuto tra i correttori: si usa per attenuare i rossori, specialmente quelli della couperose, dei bugni, dei brufoletti e degli arrossamenti da irritazione. Si usa quindi nelle zone più soggette a questo tipo di imperfezioni: mento e zigomi.



Il viola, o meglio il lilla-lavanda, è invece la nuance che annulla i toni gialli, ideale quindi per illuminare gli incarnati olivastri più spenti e giallognoli. Solitamente si applica nelle zona T, la più centrale del viso: fronte e naso.



I toni rosa, pesca e arancio fanno parte infine del range di tinte-killer delle macchie più scure, blu e violastre, e delle zone d’ombra, quindi si usano principalmente per correggere le occhiaie (toni rosa) e i segni di iperpigmentazione (toni beige-arancio).



