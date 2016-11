Sono poche le carnagioni che si salvano dal grigiore autunnale: chi è pallida di natura, spesso tende ad assumere una delle 50 sfumature di grigio, mentre per chi ha la carnagione olivastra/mediterranea la faccenda è ancor più grave perché il grigio si fonde con una punta di giallognolo. Insomma, mai come in questo periodo la pelle necessita di una bella cura ricostituente e illuminante!

Ecco i migliori makeup tips per contrastare il problema del colorito e donare alla vostra pelle la lucentezza desiderata:

1. Trattamenti brighten. Sono formule cosmetiche ricche di antiossidanti che levigano e compattano la cute: una pelle levigata è più luminosa in quanto riflette meglio la luce.

2. Base fluida leggera. Optate per un prodotto leggero che contenga particelle riflettenti. Un esempio? Fresh Glow Luminous Fluid Base di Burberry, una base multiuso fluida e leggerissima che dona un effetto radioso grazie a una miscela di microperle che minimizzano le imperfezioni ma senza effetto lucido. Può essere applicata prima del fondotinta o anche in punti chiave del viso, come zigomi, dorso del naso e arco di Cupido.

3. Fondo illuminante. Prima di procedere col trucco è importante scegliere il fondotinta giusto. Puntate su un prodotto con formulazione in crema e che doni un colorito sano e luminoso che permetta di nascondere il grigiore e mantenere un aspetto naturale. Il prodotto deve uniformarsi alla vostra carnagione: attente quindi alla scelta della tonalità.

4. Blush, ma non troppo. Stendere un po’ di blusa in polvere sugli zigomi è uno dei tip più rapidi per ottenere un salutare effetto bonne mine. Attenzione però a non esagerare, ci sono già troppe pomelle rosse in giro!

5. Correttori per il contouring. Utilizzare correttori con particelle riflettenti e leggermente più chiari della nostra pelle dona tridimensionalità e vitalità a volto: applicateli in punti strategici, ad esempio agli angoli della bocca e sul dorso del naso.

6. Primer lucente. Applicare un primer illuminante dà lucentezza ma con un effetto molto naturale e fresco. E minimizza anche le imperfezioni, il che è sempre un bene.

7. Prodotti illuminanti. Esistono prodotti illuminanti in ogni forma: polvere, crema o stick: scegliete quello che fa per voi e applicatelo nei punti del viso che più vengono colpiti dalla luce, come sotto l’arcata sopracciliare e sugli zigomi.

8. Colori vivaci per gli occhi. I migliori prodotti occhi per distrarre dal grigiore sono quelli con colori vivaci, specialmente nella gamma di colori affiliati a rosa e viola. Il successo è assicurato!

9. Matita scura. Una matita scura sapientemente usata può fare miracoli e spostare l’attenzione sugli occhi. Non solo, se si passa un po’ di matita marrone sulle palpebre e la si sfuma, si vivacizza lo sguardo.

10. Rossetto con colori naturali. Rossetti con colori non eccessivi e che richiamino l’incarnato evitano di spegnere ulteriormente il grigiore sul viso, rischio che si corre invece con rossetti troppo accesi.