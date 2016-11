Tatuaggio sopracciglia 3D: il mio prima e dopo

Con la dermopigmentazione, si effettua l’inserimento di un piccoli pigmenti di colore sotto il primo strato del derma, attraverso un aghetto molto sottile. Generalmente si lavora per ricreare un vero e proprio pelo dipinto e disegnare, contemporaneamente, delle sfumature effetto riempimento.

Domanda più gettonata: fa male? Il fastidio che sentirete è simile a quello di una pinzetta, quasi nullo se applicate la cremina anestetica.

Quando è consigliato? Se avete le sopracciglia molto sottili o con delle parti mancanti che ormai non ricrescono più (come nel mio caso). Se non avete voglia o tempo di “correggerle” ogni giorno con il trucco, o non siete particolarmente capaci a riprodurre le linee perfette che vorreste, quella del tatuaggio alle sopracciglia potrebbe davvero essere uno degli investimenti migliori della vostra vita.

Quanto costa? Circa 450€

E se la forma non mi piace? Non dovreste correre questo rischio perché verrete sottoposti prima a una vera e propria “progettazione” delle sopracciglia. Il risultato finale, quindi, vi verrà mostrato in anteprima con l’aiuto di un pennello dello stesso colore utilizzato per il vostro tatuaggio.

Come scelgo il professionista giusto? Se non sapete a chi affidarvi, la mia specialista Maria Cristina Fidanza – titolare de La Maison della Bellezza Beauty – ci raccomanda 3 errori da evitare che potete leggere sul mio blog.

Se volete, invece, vedere un prima e dopo senza trucco e senza inganno, a voi il mio video!