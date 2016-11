Come scegliere la tonalità di fondotinta

Da amante del makeup prima e da truccatrice dopo credo che questa sia stata la domanda che mi è stata posta più frequentemente: come scegliere la tonalità giusta di fondotinta? Sicuramente ci vuole un occhio attento e qualche accorgimento, ma oggi sono qui per aiutarvi finalmente a saper scegliere il fondotinta giusto.

Innanzitutto i fondotinta si dividono per sottotono, che sono principalmente due: rosato e giallo. La maggior parte degli incarnati appartiene a una di queste grandi categorie, ma ovviamente ci sono anche delle eccezioni, che hanno un sottotono neutro. Per capire il proprio sottotono bisogna semplicemente mettersi davanti allo specchio, con una luce naturale o al massimo artificiale ma fredda, ed osservarsi. Sono certa che noi donne, che cogliamo anche le differenze tra il vinaccia ed il borgogna, capiremo qual’è il sottotono della nostra pelle.

Quando vi recate in negozio per scegliere il vostro nuovo fondotinta sarebbe bene andare con il viso struccato, per poter provare la tonalità su una guancia. Basta provare i fondotinta sul dorso della mano, che è noto abbia un colore diverso dal viso, o sul collo, zona in ombra e la maggior parte delle volte più chiara di qualche tono. Importante nella scelta del fondotinta è anche la luce, ancora una volta preferite la luce naturale; quindi uscite dalla vostra profumeria di fiducia, nella quale le luci saranno sicuramente offuscate e misteriosamente calde.

Non vi aspettate di trovare il fondotinta della tonalità perfetta per voi, il segreto è mischiare! Non è un’azione di marketing che hanno inventato Makeup Artist e commesse per vendere di più. Le tonalità di incarnato sono infinite e non sempre siamo così fortunate da trovare quella giusta racchiusa in una sola boccetta.

E chi ha il sottotono neutro? Alcune case cosmetiche producono dei fondotinta dal sottotono neutro, ma la maggior parte delle volte rischiano di spegnere l’incarnato perché troppo freddi e tendenti al grigio. Il mio consiglio è anche in questo caso di mischiare! Comprate un fondotinta dal sottotono caldo (giallo) ed uno dal sottotono freddo (rosato) e mischiateli nelle giuste parti fino ad arrivare al risultato che più vi sembra adatto al vostro incarnato.

Spero di esservi stata utile e buona scelta di fondotinta!