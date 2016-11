Ad ogni trucco il suo pennello

Ci concentriamo sempre su ombretti, matite e rossetti. Ma mai su cosa usare per applicarli. Eppure, come insegnano tutti i migliori make-up artist, la resa perfetta di un prodotto, come la copertura ottimale di un fondotinta, la correzione di imperfezioni, o lo smokey eye più intenso, dipende proprio dal pennello usato.

Grandezza a parte, non sono assoluatmente tutti uguali. Le setole più o meno flessibili e la loro stessa consistenza, il taglio obliquo o flat, li rendono più adatti a texture in crema oppure in polvere e per certe zone del viso piuttosto che per altre.

Alcuni sono molto versatili, come ad esempio il pennello kabuki o il mini-kabuki che grazie alla ghiera cilindrica, le setole compatte e l’angolo obliquo risolve gran parte del lavoro: correttore, primer in polvere, ombretti, cipria e terra. Quindi, se non avete molto spazio nella trousse dei trucchi che tenete in borsa, scegliete quello che vi consente retouch on-the-go semplici e veloci.

A fare la differenza è poi il materiale delle setole. Meglio se sentitetiche e rispettose della pelle. puroBio Cosmetics, brand che sceglie solo ingredienti naturali e biologici, propone pennelli in filato Dermocura, che si adattano molto bene a ogni genere di trucco. Facciamo un ripasso su come usare tutte le 10 tipologie esistenti. Nella gallery.