Quando il make-up fa sembrare più stanca

E già difficile simulare sempre un aspetto sveglio e interessato a lavoro, ma se il make-up è inadeguato anche il minimo sforzo viene vanificato. A volte basta la texture sbagliata di fondotinta, o un rossetto dalla nuance troppo simile alla pelle per spegnare anche il viso più attento.

«L’obiettivo primario del trucco non è mascherare, ma valorizzare. Interventi impercettibili con il preciso obiettivo di illuminare un volto ingrigito da carenza di sonno, stress o fatica possono fare magie», dice Agostina De Angelis, national make-up artist di Lancôme.

NO A FONDOTINTA MAT

«Partendo dal presupposto che la pulizia e la cura con un trattamento idratante costituiscono l’ABC di qualsiasi trucco anti-stanchezza -immaginate la cattiva resa di un dipinto realizzato su una tela stropicciata, per intenderci- un viso stanco non va trattato con fondotinta trasparente, ma coprente. L’unica accortezza è nella scelta di una formula idratante e quindi meglio se fluida, come quella di Teint Idole Ultra Cushion di Lancôme. Mai puntare su una base viso con prodotti dal finish mat che mettono in risalto la pelle tirata e disidratata».

NON TRUCCARE LA PARTE INFERIORE DELL’OCCHIO

«Le occhiaie scure non si nascondono con gli smoky eyes, contrariamente a quello che molte pensano, solo un correttore può raggiungere lo scopo, come Effacernes Longue Tenue di Lancôme per esempio, arricchito di camomilla anti-factica che dona un aspetto impeccabile alla zona. Abolita la matita scura sulla rima palpebrale inferiore, l’attenzione cade su quella superiore dove non vanno utilizzati ombretti nei toni nero o viola. Se l’obiettivo è creare un effetto glow che apra lo sguardo si devono prediligere nuance simili al colore della pelle come Rose Satin N. 36 Ombre Hypnôse Mono di Lancôme, o anche oro, da applicare al centro della palpebra e sfumare verso i lati, per svegliare con un colpo di luce anche l’occhio più assonnato».

IL MASCARA NON VA OMESSO

«Soprattutto se le palpebre cadono, aiuterà ad aprire lo sguardo. Applicato sempre e solo sopra il mascara aiuterà a creare l’illusione di un occhio più riposato. Grandiôse Extrême Mascara di Lancôme permette di ottenere tre risultatai in uno: definisce, allunga e separa. Per chi è allergico, invece, basta delineare con una matita l’attaccatura superiore delle ciglia: la maggiore definizione dei lineamenti e lo stacco dal monocolore del viso lo rendono più sveglio».



EVITARE ROSSETTI SCURI O NUDE

«I viola, i burgundy, i marroni e i nude freddi sono come un interruttore posizionato su off, tolgono tutta la luce dal viso. Le texture sheer, come quelle di L’Absolu Rouge di Lancôme, idratante e arricchito di Pro-Xylane™molecola curativa, o glossate in rosa corallo e fucsia delicato invece la riflettono sulle labbra».

LE SOPRACCIGLIA GRAFICHE SONO OUT

«Induriscono lo sguardo, soprattutto se i lineamenti sono già tirati dalla stanchezza. Piuttosto arrotondate e sollevate l’angolo al centro della palpebra per un effetto lift, ricalcando in modo naturale con una matita in nuance il disegno degli archi».