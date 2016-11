Correttori colorati: guida definitiva per imparare a usarli

Correttori colorati: sapete destreggiarvi fra tutti quei colori? E sapete che i correttori non ci aiutano solo a correggere le occhiaie, ma anche a nascondere rossori, brufoletti e macchie? Ecco la guida definitiva alla scelta del colore del correttore giusto!

Qualche giorno fa ho deciso di provare a testare la nuova palette di correttori Kiko. È stato allora che mi sono trovata davanti a un grande interrogativo. La mia make-up artist di fiducia mi aveva già fatto una lezione in merito, ma non ricordavo proprio tutto.

Ecco allora che ho pensato di scrivere questo articolo per rinfrescarci la memoria!

I correttori colorati sono davvero un grande alleato, perché non sempre il fondotinta o il normale correttore beige riesce a coprire tutti i tipi di discromie.

Visto che ogni colore ha una specifica funzione, per aiutarvi a scegliere il colore più adatto, ho preso in prestito la ruota dei colori. La teoria è davvero semplice: ogni colore ha un suo complementare, ovvero il suo opposto: il complementare del viola, per esempio, è il giallo. Ebbene, due colori complementari, se sovrapposti, si annullano. Quindi, se abbiamo spesso occhiaie violacee, dovremo usare un correttore giallo, se sono bluastre un correttore aranciato.

Ma vediamoli uno alla volta nel dettaglio.

CORRETTORE VERDE (contrasta il rosso). Il correttore colorato verde aiuta a nascondere qualsiasi tipo di rossore: puntini rossi, brufoletti, capillari spezzati, arrossamenti localizzati. Più il rossore è scuro più il verde da utilizzare può essere acceso.

Usate un pennello dalla punta fine per applicare quello compatto sui punti specifici come i foruncoli o i rossori localizzati o un correttore a matita (come quello PuroBio). Se invece soffrite di couperose diffusa, aggiungete una piccola quantità di correttore verde in polvere alla crema viso che utilizzate: il colorito risulterà subito più naturale (esistono, infatti, creme viso con una tonalità verde chiaro pensate proprio per questo problema).

CORRETTORE ARANCIONE (contrasta il blu e le occhiaie). Sia il correttore arancione che quello giallo, possono annullare il colore scuro delle occhiaie. Quello arancione è perfetto per le occhiaie bluastre.

CORRETTORE GIALLO (contrasta il viola e le occhiaie). Scegliete il giallo per nascondere le occhiaie violacee. Le discromie viola o blu comprendono anche i lividi, le vene o ematomi freschi. Provate a usare questo colore per nasconderli!

CORRETTORE VIOLA (contrasta il giallognolo del viso). Il correttore lilla o violaceo riesce a correggere la tonalità del viso qualora si è in presenza di un colorito spento o tendente al verde/giallo. Il vostro incarnato risulterò subito ravvivato. Potete provarlo anche sulla fronte per illuminarla e sul dorso del naso.

CORRETTORE ROSA (contrasta il grigiastro del viso). Il correttore rosa è utilizzato per ravvivare il colorito grigio di chi fuma. Serve anche a contrastare il pallore dovuto alle luci artificiali.

E ADESSO QUALE TEXTURE DI CORRETTORE SCELGO? Quelli in crema sono indicati per le pelli secche e mature, quello fluido va bene per tutti i tipi di pelle, quello in polvere è preferibile per chi ha una pelle più grassa.

Ricordate di applicare i correttori colorati sempre dopo la crema idratante e prima del fondotinta. Se lo stendete solo su una piccola zona (picchiettando e mai tirando), sfumate molto bene con le dita e poi uniformate il tutto con il vostro fondotinta.

Ricordatevi, infine, di truccarvi sempre con la luce giusta!