Come trasformare un look da giorno in uno da sera in 4 mosse

Quante volte ci capita di uscire al mattino e rimanere fuori fino a sera? Inutile dire che un look e make up appropriati da ufficio non saranno mai perfetti per una cena. E’ anche vero però che portarsi dietro un cambio dalla testa ai piedi ed un intero beauty può essere pesante. Come conciliare le due cose? Ecco qualche trucchetto che ho imparato negli anni:

1) scegliere un make up dai toni neutri e portare in borsa un rossetto scuro ed un illuminante. Se al mattino abbiamo scelto degli ombretti sul marroncino o grigio la sera basterà aggiungere un tocco di colore sulle labbra (io uso il Color Sensational Maybelline num 885) per cambiare totalmente make up. Ovviamente portate anche la matita labbra dello stesso colore del lipstick: i colori scuri sono belli se indossati con estrema precisione. Se poi inseriamo un tocco di luce sugli zigomi (io uso il Touche Eclat di YSL) avremo rinfrescato il viso con un solo prodotto.

2) portare in borsa qualche forcina. Se a fine giornata i capelli si saranno ribellati all’umidità e allo stress basterà sistemare i ciuffi che cadono sul viso fissandoli indietro con ferretti e/o forcine. Daremo ancora più eleganza al look, senza perdere tempo a passare nuovamente la piastra.

3) scegliere gli accessori giusti. Se di giorno non osiamo indossare gioielli vistosi, la sera potremo arricchire il nostro look con qualche luminoso bijoux, che occupa pochissimo spazio nella nostra borsa, ma ci farà guadagnare dieci punti.

4) modificare i dettagli dell’abbigliamento. Di recente ho scoperto dei capi componibili firmati Himni, ai quali poter sostituire maniche, colletti e taschini in un secondo, trasformando totalmente l’outfit. Incredibile vero? Mi sono divertita a farlo anche durante la fashion week di Parigi: al mattino sono uscita con un top frangiato, e alla sera invece indossavo maniche lunghe trasparenti e colletto elegante.

Se poi il vostro viso tende a lucidarsi non dimenticate di inserire in borsa le salviettine assorbi sebo molto più pratiche e veloci della cipria.

Ecco quindi come trasformare un look in 4 semplici passaggi, senza portarsi dietro mezzo armadio e prodotti su prodotti. Che ve ne pare? Spero di avervi dato qualche utile tip per risparmiare tempo e fatica e sentirvi a vostro agio dal mattino alla sera senza per forza dover tornare a casa per un change look.