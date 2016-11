How to contouring e strobing

Contouring e strobing sono state tra le 10 parole beauty più usate nel 2015 e nel 2016 non sono state da meno (gli hashtag sono stati usati su Instagram 798,469 volte per #contouring e 223,124 per #strobing).

Le due tecniche sono complementari. La prima definisce i volumi, crea prodondità e valorizza i punti più in rilievo. È una tecnica perfetta per snellire il viso tondo perché permette di alzare otticamente gli zigomi, assottigliare il naso e definire i profili del mento.

La seconda – lo strobing – illuminana le zone del viso da riempire, esaltando i punti luce naturali del viso come il mento, l’arco di Cupido, la parte superiore dello zigomo e l’angolo interno dell’occhio.

Modella: Juliane Borges di Culture&Trend