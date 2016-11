Make Up Halloween dell’ultimo minuto? Prova questo tutorial!

Come realizzare un make up di Halloween in 5 minuti? Semplice! Basta un ombretto blu, due matite e un eyeliner! Non ci credete? Provate a dare un occhiata al mio nuovo tutorial!

Occorrente:

Matita Nera / Matita Bianca

Ombretto Blu

Matitone Eyeliner

Rossetto rosa scuro/ arancio

Procedimento

Iniziate il vostro trucco stendendo una buona dose di fondotinta su tutto il viso. Con un batuffolo di cotone tamponate l’ombretto in polvere prima sulla fronte e sulle tempie e successivamente ai lati del viso per scolpirlo e donargli il giusto colore.

Con il matitone Eyeliner, tracciate due linee sugli zigomi e realizzate dei facili punti di sutura sulla fronte partendo dalle sopracciglia. Per quanto riguarda il trucco del naso dateci dentro col nero! Iniziate creando una V poco sotto l’altezza degli occhi e servitevene come punto di partenza per tracciare l’intero contorno. Colorate l’interno in modo massiccio e facendo attenzione a non far colare il colore.

Dopo aver colorato il naso, occupatevi degli occhi. Iniziate passando la matita bianca sia sull’intera palpebra che sotto gli occhi in modo che creino le orbite vuote dello scheletro. Contornate con la matita nera il perimetro partendo dalla punta esterna delle sopracciglia e facendolo combaciare con la V del naso. Da questa linea potrete partire per creare la decorazione a fantasia sulle guance( Io per esempio ho creato degli squarci neri per ravvivare il make up, ma ovviamente potrete sbizzarrirvi con la fantasia e creare quello che più vi piace)

Per terminare il nostro make up halloween passiamo alla bocca, utilizzando un rossetto arancio sul labbro inferiore e rosa scuro su quello superiore e contornando il tutto con la matita nera. Con l’eyeliner realizzate il classico squarcio sulla bocca e terminate con dei finti punti di sutura e…il trucco è servito!

Che ne dite di questo make up Halloween? Bastano davvero 5 minuti per dare inizio alla festa!