Dive come Mila Kunis, Emma Stone o Ashley Olsen, ma anche le protagoniste di manga e cartoni animati che ci hanno accompagnato durante l’infanzia e l’adolescenza: sono tutte figure femminili accomunate dagli occhioni grandi. Le abbiamo osservate e studiate bene, per prendere spunto sul make-up utilizzato per dare risalto al loro sguardo e stilare una guida step by step su come truccare gli occhi grandi.

I colori giusti per occhi XXL

Ombretti chiari, le tonalità del marrone e del bronzo per apportare profondità inclusi nella palette in edizione limitata AUDA[City] in London di Lancôme, eyeliner, perfetto è Grandiôse Liner di Lancôme e mascara nero, per esempio Grandiôse Extrême di Lancôme: sono questi i must per il trucco degli occhi grandi. Gli ombretti che invece vanno evitati sono quelli chiari perlati perché fanno sembrare gli occhi ancora più grandi e tondeggianti. Le matite colorate possono rappresentare un vezzo di stile in particolare per il trucco da giorno: i colori migliori sono quelli del marrone, del blu e del verde.

Chiaro-scuro sugli occhi

Ci sono alcuni step fondamentali per capire come truccare gli occhi grandi: vediamoli assieme.

La prima cosa da fare è quella di stendere il fondotinta sul viso, come Teint Idole Ultra Cushion di Lancôme, seguito da un primer, La Base Pro-Hydra Glow di Lancôme, aiuta ad ottenere un make-up impeccabile per molte ore.



Si inizia con un ombretto chiaro, color avorio o beige opaco, da picchiettare sull’angolo interno dell’occhio da sfumare poi sulla palpebra mobile fino alla piega.

Con un pennello tondo si preleva un color marroncino opaco per andare a scurire l’angolo esterno dell’occhio, iniziando dall’attaccatura più esterna delle ciglia per proseguire fino alle piega della palpebra.

Non resta che stendere una riga decisa ma non troppo spessa con l’eyeliner sulla rima ciliare superiore, Grandiôse Liner di Lancôme, è facilissimo da applicare grazie al suo pivot che permette un’inclinazione ergonomica dell’applicatore di 35°. La codina all’insù sull’angolo esterno? Sì, è di grande impatto per gli occhi grandi. Finire con un tocco di mascara, Grandiôse Extrême di Lancôme, a lunga tenuta e che dà definizione millimetrica alle ciglia.

Per la sera: shimmer make up

Quando scende la notte, per citare la nota canzone di Arisa, lo sguardo vuole essere protagonista. Come truccare gli occhi grandi di sera? Gli step sono simili al trucco da giorno per quanto riguarda l’applicazione di ombretti chiari e di quelli scuri. L’ombretto marrone scuro può essere opaco anche alla sera oppure si può applicare in versione shimmer, disponibile sempre nella palette AUDA[City] in London di Lancôme, vero passepartout per ogni donna metropolitana, da sfumare molto bene anche sotto la rima ciliare inferiore. Il make-up si completa con l’eyeliner o la matita nera, anche nella rima ciliare inferiore, e con l’irrinunciabile mascara nero.