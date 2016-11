“Color Correcting” per avere una pelle perfetta

Il mondo del make up, si sa, è un eterno ritorno: qualcosa viene, qualcosa va, ma nulla si genera!

Non c’è quindi da stupirsi della grande ricomparsa dei correttori colorati, dimenticati lungamente ma che quest’anno riappaiono con furore in tutti gli espositori dei più prestigiosi brand. Eppure il Color Correcting non è affatto una novità, anzi, affonda le radici nella Teoria del Colore, codificata da Goethe già nel 1810.

Essenzialmente la pratica del Color Correcting sfrutta l’enorme potere che hanno i colori complementari di annullarsi a vicenda. Quindi i problemi legati agli arrossamenti si neutralizzano con il colore verde che è, appunto complementare del rosso. Se invece il problema è un incarnato grigio o giallastro, spento, piatto, dovete scegliere un correttore viola, che contrasta il pigmento giallo. Per le tanto odiate macchie scure bluastre, come le occhiaie, ad esempio, l’alleato vincente è l’arancio.

Il Color Correcting è una grande tendenza di questo inverno, ma è una tecnica quotidianamente utilizzata da tutti i professionisti del settore per creare la base perfetta per il make up, proprio perché, quando l’incarnato è uniforme e perfezionato, tutto quello che verrà applicato successivamente risalterà al massimo.

Molti sono i brand che propongono prodotti dedicati al Color Correcting: Ad oggi i miei preferiti sono i Color Correcting Sticks di Smashbox Cosmetics (€26), dei praticissimi matitoni caratterizzati da un elevatissimo potere di correzione ed una texture sottile, facile da sfumare e a lunghissima tenuta. Ci sono poi i Fix it di Dior (€31,5), variazione cromatica dei correttori di derivazione backstage, dotati di un cuore morbido. Urban Decay propone i Naked Skin Color Correcting Fluid (€23) che completano la celeberrima linea Naked del marchio americano. Anche NYX Cosmetics, recentemente approdata anche in Italia, offre una serie di palette dedicate alla correzione, le 3C Palette: Conceal, Correct, Contour (€14).

Insomma, le opzioni sono così tante che non vi resta che sperimentare il Color Correcting per avere una pelle davvero perfetta!