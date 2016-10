Hairstyle antipioggia per risultare impeccabile anche quando piove. Non solo. Per evitare lo stress tipico di quando non sai come reagiranno i capelli all’umidità durante la giornata. Mentre il look da spiaggia – quello dal capello sciolto e un po’ selvaggio – ci saluta da lontano, pioggia e umidità arrivano ad accompagnarci, quasi quotidianamente.

Ma chi ha detto che non si può avere stile anche quando piove? Si può aggiungere un pizzico di glam, anche nelle giornate più grigie, ed è più facile di quanto sembra! A parte i prodotti anticrespo e antiumidità, esistono alcune acconciature che ci vengono in aiuto. Si tratta principalmente di capelli legati. In modo più o meno sofisticato a seconda della vostra manualità e creatività.

La maggior parte di questi hairstyle, cercando un buon tutorial sul web, sono molto più facili di quello che sembrano e si possono completare in molti modi.

Da non sottovalutare la possibilità di aggiungere mollette e accessori che decorano le acconciature finite. Dai fermagli in stile Dolce&Gabbana, alle fasce come viste da Chanel.

1. Treccia (posteriore o di lato). È sicuramente l’acconciatura più efficace e semplice da realizzare. Si può realizzare posteriore dietro la nuca, di lato per un look più sbarazzino o alta. Ne esistono numerose variabili tra cui la treccia alla francese e la fish braid.

Treccia alla francese. Parte dall’alto – sopra la nuca – e mano mano scende prendendo tutti i capelli

Fish braid. Si tratta di usare quattro ciocche invece di tre, di cui due piccole e due grandi

2. Chignon con treccia. Ci si può sbizzarire. Creare una o due trecce e legarle insieme fino a creare uno chignon.

3. Coda liscia di lato (slick side-pony). I capelli sono raccolti ben pettinati e lisciati.

4. Chignon a mezza testa. Retro e sofisticato. Si può creare con i capelli lisci o mossi lasciati al naturale. L’umidità garantirà quell’effetto frizzy in più.

5. Chignon alto. Uno degli stili più semplici e immediati da realizzare. Basta legare i capelli in una coda di cavallo molto alta. Tenerli con una mano, attorcigliarli su se stessi e poi in una spirale. Assicurarli bene con forcine o mollette.

6. Capelli bagnati. È una tendenza apparsa sulle passerelle nel 2015. Si tratta di bagnare i capelli con un gel e dargli la forma desiderata. Da provare con cura.