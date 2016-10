Trucco di Halloween: scegli il make up giusto per te e scopri come realizzarlo

Scopri come realizzare il trucco di Halloween perfetto per te.

La notte dei morti viventi è arrivata, puntuale come ogni anno. Sei pronta a spaventare tutti con un costume da brividi?

Aspetta… non dirmi che sei in quel gruppo di persone che vorrebbe travestirsi e far festa ma… ha troppa vergogna del giudizio degli altri e non lo fa, vero? Mi auguro proprio di no!

Anche se rientrassi in questo gruppo di persone, però, credo che la mia idea per oggi possa interessarti: una raccolta di suggerimenti per il trucco di Halloween perfetto e semplici tutorial per realizzare un make up mostruoso da abbinare ad un outfit “normale”.

Che ne dici? Pronta a diventare la regina più mostruosa della festa? Non temere, se dovessi sentirti a disagio basterà portare con te delle salviettine struccanti (ne trovi di ottime firmate Nivea e Garnier) e correre qualche minuti in bagno.

Iniziamo con una raccolta di idee e mini tutorial trucco di Halloween da salvare e conservare.

- Bambola. Un look da vera principessa anche per la notte più mostruosa dell’anno. Sulle unghie prova lo smalto fucsia persistance di Estrosa. Per il make up un blush rosato sulle guance e un ombretto più scuro sugli occhi. Realizza poi delle linee e mo’ di cucitura lungo la bocca con l’eyeliner Kiko.

- Spidergirl. Pronta a trovare il tuo spiderman? Per questo make up punta tutto sugli occhi. Una buona dose di eyeliner, una matita kajal per disegnare una finta ragnatela sull’occhio e un mascara effetto wow firmato Elf. Per le labbra devi assolutamente provare il nuovo rossetto nero di Kiko, mostruoso!

- Strega cattiva. Chi ha detto che le streghe sono brutte, vecchie, verdi e cattive? Sono state giovani pure loro! Punta tutto su uno smokey eyes invertito (più scuro all’interno dell’occhio).Puoi realizzarlo giocando con i matitoni e gli ombretti glitter Kiko. Per le unghie opta per un gel color porpora Estrosa da abbinare al rossetto.

- Cat woman. Il classico intramontabile. Confessa, almeno una volta ti sei vestita da cat woman! Rendi il make up ancora più bello aggiungendo ai soliti baffi ed eyeliner un rossetto doppio: sopra nero (come il naso) e sotto rosso. Come far durare a lungo il rossetto? La cipria Bionike.

- Lady zombie. Anche gli zombie si trattano bene ogni tanto! Dimentica bava alla bocca e fiumi di sangue e gioca con le sfumature. Armati di un ombretto nero e uno bordeaux Kiko e gioca con i pennelli Mineralissima per creare delle sfumature attorno a occhi e bocca. Sì ad un rossetto extra dark.

Eccoci qui, ora che sai tutto sul trucco halloween perfetto che ne pensi di dare un’occhiata a questa gallery di unghie per Halloween? Se invece sei alla ricerca di un’idea per festeggiare questa festa americana non puoi perderti la mia sezione dedicata ad Halloween e il mio costume per Halloween 2016.

Hai già dato un’occhiata alla mia pagina Instagram @alicecerea? Ho già indossato 3 costumi da mostro diversi per quest’anno, quale scelgo?