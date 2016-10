Make-up, i colori più a rischio allergia

La premessa è indispensabile: generalizzare senza conoscere il singolo prodotto, il suo processo di produzione e la propria pelle non si può. Ma ci sono alcuni pigmenti che per loro natura contengono una percentuale più alta di metalli pesanti allergizzanti rispetto ad altri e conoscerli può aiutare ad avere più attenzioni nella scelta di matite, eyeliner, ombretti e mascara.

Se infatti non si possono prevedere le singole reazioni allergiche, che sono personali, e non si possono eliminare completamente i metalli dal make-up (i pigmenti per loro natura hanno tracce di metalli), si può però dire che alcuni colori sono più a rischio: “Il blu cobalto prende il nome dall’omonimo cobalto, responsabile del suo colore, l’ossido di cromo è un composto chimico usato prevelantemente come pigmento verde, mentre il nero di carbonio o carbon black è un un pigmento, prodotto dalla combustione incompleta di prodotti petroliferi pesanti e al momento è al vaglio della comuità scientifica che sta esaminando i suoi dati tossicologici”, spiega la responsabile della direzione tecnico scientifica BioNike Laura Pecis.

















BioNike ha eliminato il carbon black e i coloranti dalle sue palette make-up (scopri la “Filosofia dei Senza” di BioNike): “Non usiamo coloranti proprio perché contengono metalli tra cui anche cobalto e ossido di cromo. Per ottenere questi colori misceliamo insieme altri pigmenti”, continua Laura Pecis. Sul tema dei metalli pesanti l’azienda italiana detiene un primato: è stata la prima a realizzare cosmetici Nickel Tested. Nei suoi prodotti la percentuale di Nickel infatti è ridotta fino a dieci volte rispetto alla quantità soglia in grado di scatenare reazioni. Il risultato è la linea make-up Defence Color (nella gallery in alto) che rispetta anche le pelli più sensibili grazie a formule ad alta tollerabilità e sicurezza.