Idee trucco per Halloween: scegli un makeup da brivido per il 31!

La notte del terrore si avvicina e voi non avete ancora idea del makeup adatto per il 31 Ottobre?

Non disperate, ecco a voi alcune idee trucco per Halloween davvero terrificanti da provare a realizzare a casa. Eh sì, “provare”, visto che si tratta di makeup da brivido super professionali realizzati da esperte del maquillage!

Prendete coraggio, sfogliate l’articolo e lasciatevi ispirare da queste strepitose idee trucco per Halloween.

Vibranti cascate di glitter incontrano ombretti dai toni dark (come nero, prugna, burgundy) e si mixano con ipnotizzanti carnagioni lunari e labbra color sangue !

immagini via Pinterest

Sexy bambole assassine, inquietanti Joker, clown da brivido e spose cadavere sono solo alcune delle tantissime maschere da Halloween tra cui scegliere per la notte del 31 Ottobre! Date sfogo alla vostra fantasia e divertitevi dando vita a mostri e zombie con un trucco macabro e tutto da paura