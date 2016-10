How-to: come trasformarsi in un fumetto (grazie al trucco)

Ciao!

Eccoci qui con un nuovo articolo how-to in cui vi mostro, step by step, come trasformare il proprio viso in uno in stile fumetto semplicemente grazie a un trucco efficace!

Volendo, può essere un’ottima idea da sfruttare per questo Halloween!

1) Stendete un fondotinta uniformante su tutto il viso, meglio se liquido o cremoso.

2) Con un matitone ombretto, oppure una semplice kajal, purché nel colore nero, ridisegnate le vostre sopracciglia dandogli una forma più o meno grande ma comunque particolare e marcata.

3) Con una matita, sempre nera e dalla mina ben appuntita, procedete a rimarcare le zone d’ombra e le rughette d’espressione con righe nette. Come, ad esempio, ai lati del naso o sull’osso zigomatico.

4) A questo punto, sempre con un matitone o ombretto in crema nero, definite una forma a ‘V” nella parte esterna dell’occhio, mentre riempite il resto della palpebra mobile con un ombretto luminoso. Io ho utilizzato un color smeraldo metallizzato.

5) Riprendete la matita nera e tracciate tutto il perimetro degli occhi, disegnando ciglia più lunghe di 3 mm sia per quelle superiori che per quelle inferiori nella parte più esterna dell’occhio.

6) Applicate un po’ di mascara o aggiungete delle ciglia finte per un effetto più marcato.

7) Ora, aggiungete del blush o illuminante e procedete al trucco labbra.

8) Per le labbra, ho scelto un fucsia acceso e le ho contornate con una matita nera. Oltre a evidenziare le pieghette, ne esalta le ombre.

9) Come tocco finale, vi consiglio di usare un po’ di ombretto bianco e picchiettarlo con un pennellino sulla punta del naso e sul labbro per un effetto luminoso.