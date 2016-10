Come truccare le sopracciglia

E’ uno punti più importanti del nostro viso, incorniciano gli occhi e conferiscono espressione al volto intero. Ma spesso, ahimè, le sopracciglia vengono trascurate e trattate come se non esistessero.

Cara Delavigne



Allora, vediamo insieme come valorizzarle al meglio con il makeup scoprendo le tecniche migliori per truccare le sopracciglia!

Esistono diversi modi per truccare le sopracciglia. Infatti, potrete aiutarvi con la matita, l’ombretto oppure un mascara per sopracciglia.

Indipendentemente dalla modalità scelta, però, è necessario pettinare le sopracciglia verso l’alto, con uno scovolino pulito, in modo da aprire lo sguardo .

Emma Watson

Per quanto riguarda la scelta del colore, vi conviene scegliere la stessa tinta dei vostri capelli, quindi:

-se avete i capelli molto scuri optate per il nero;

-se avete i capelli castani oppure biondo scuro, optate per il marrone;

-se avete i capelli biondo chiaro, optate per tonalità naturale come il beige.;

-se, infine, avete i capelli rossi, optate per nuances aranciate come il rame.

Lily Collins

Come dicevo, per truccare le sopracciglia, potrete utilizzare una matita, un ombretto oppure un mascara per sopracciglia. Vediamo, allora, come adoperare ognuno di questi prodotti:

-Matita: se non ne avete una per sopracciglia, potrete tranquillamente utilizzarne una per occhi. Prima di tutto, temperate la matita in modo da rendere la mina più sottile, poi, disegnate dei micro-peletti nella zona che desiderate infoltire e sfumate il tutto con un pennellino seguendo il verso delle vostre sopracciglia .

-Ombretto: potrete utilizzare un normale ombretto del colore a voi più adatto e stenderlo con un pennello piatto con setole oblique. Applicatene poco per volta e sfumatelo per evitare un effetto troppo carico ed eccessivamente finto . Se uscite dal bordo naturale delle sopracciglia, potrete aiutarvi con un cotton fioc imbevuto nello struccante !

-Mascara per sopracciglia: si utilizza come un normalissimo mascara, solo che a differenza del primo, andrà steso sulle sopraccciglia. Prima di applicarlo, pulite lo scovolino sul bordo del pack per rimuovere il prodotto in eccesso ed evitare l’effetto-pasticcio .

Se, infine, volete fissare il vostro makeup, potrete utilizzare un mascara trasparente oppure un apposito fissatore da spruzzare !

Kendall Jenner

Quindi, dopo aver scoperto tutte le tecniche per truccare le sopracciglia, correte a dar forma al vostro irresistibile sguardo