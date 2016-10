Pronte per la notte più paurosa dell’anno? Siete a corto di idee trucco per Halloween? Sui social (in particolare su Youtube) trovate tanti tutorial: spesso sono in inglese o utilizzano prodotti poco reperibili da noi… oppure sono difficilissimi!

Ecco una guida con tante idee trucco per Halloween e con i prodotti (pochi e semplici) per realizzarle!

Cominciamo con la mia preferita di quest’anno: ispirata alla pop art e in particolare alle opere di Roy Lichtenstein. Effetto wow garantito, questo trucco non è difficilissimo da riproporre, avrete bisogno di un buon eyeliner nero (possibilmente con punta a penna) e di colori sgargianti e molto pop. Potete evitare i pois del tutto o magari inserirne solo qualcuno:

I prodotti che vi consiglio per questo makeup: Urban Decay Electric pressed pigment palette, Illamasqua Cream Pigment, MAC Liptensity Lipstick, Illamasqua Precision Gel Liner Infinity, NYX Pots and Pans Silver Jumbo Eye Pencil, NARS Unrestricted Matte Eyeliner Stylo.

Volete andare sul classico? Molto semplice e sempre di gran effetto il makeup ispirato a cat woman (o al gatto della strega – fate voi): anche in questo caso un buon eyeliner, una matita long lasting e un rossetto nero.

Dall’alto: Lulu Guinness portamonete, Match Accessories spilla a forma di gatto, Mac Liptensity Lipstick nero, Marc Jacobs Limited Edition Le Marc Lip Crime – Tabboo! Collector’s Edition, Clinique Pretty Easy Liquid Eyeliner, NARS Unexpected Eyeliner Kit che comprende Larger Than Life Long-Wear Eyeliner in Santa Monica Blvd (bianco) e Via Veneto (nero) e Audacious Mascara, Felpa con cappuccio Wildfox Halloween, Accessorize cerchietto con le orecchie.

Volete qualcosa di ancora più semplice? Occhi scuri contornati da una ragnatela oppure uno skull makeup molto facile che gioca con il bianco e nero:

Dall’alto: Nyx Cosmetics Slim Eye Pencil bianco, Nyx Jumbo Eye Pencil colore 604 Milk, Laura Mercier Tightline Cake Eye Liner, Long-Lasting Liner Sephora Waterproof Smoky Cream Liner, Lord & Berry Sketch Black Shadow Pencil nero, Lord & Berry Silk Kajal Kohl Eyeliner bianco

Se avete la mano ferma con pennelli e matite, perchè non provare lo scheletro nei toni del nero ed oro?

Se amate il rosso invece potete prediligere un makeup vampiresco, da realizzare con matita nera, eyeliner nero e rossetti rossi e borgogna:

Che ne dite, ci proviamo?