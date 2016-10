Come truccare la pelle sensibile

Il connubio make up/pelle sensibile è – lo sappiamo – piuttosto complicato. Questo tipo di pelle, infatti, non tollera prodotti aggressivi ma anche ingredienti e principi attivi specifici, a cui reagisce con rossori, irritazioni e infiammazioni cutanee.

Ciò non significa che dovrete rinunciare a truccarvi: il segreto è prendere i giusti accorgimenti, sia nella cura della pelle che nella scelta dei vostri trucchi, a partire dallo step di individuare gli elementi che vi causano dei problemi.

Una premessa: è d’obbligo mantenere sempre la vostra pelle pulita, idratata e nutrita. Anche qui, attenzione, però, alla scelta del cosmetico: optate per creme e sieri delicati, possibilmente con formulazione naturale.

Controllate sempre le etichette dei vostri trucchi: in genere, gli elementi che possono creare fastidi sono profumo, alcol, alcuni conservanti e i derivati di lanolina e colofonia. Inoltre, è consigliabile utilizzare per il vostro make up prodotti senza nichel o che siano quantomeno nichel tested (il nichel è un allergene estremamente diffuso, ad esempio, nelle materie prime come i pigmenti).

Fortunatamente, a oggi esiste una vasta gamma di prodotti ipoallergenici o naturali che riducono enormemente le probabilità di irritazioni e altre reazioni cutanee. In particolar modo, fate attenzione nella scelta del fondotinta e del rossetto: il consiglio è di utilizzare trucchi che non siano eccessivamente coprenti e pigmentati, perché se la vostra pelle è sensibile, è fondamentale che i pori non siano ostruiti e riescano a respirare.

Non solo: nella scelta di prodotti make up come fondotinta, terra, blush e lipstick, privilegiate quelli con fattore di protezione SPF. Irritarsi a causa dei raggi solari (anche d’inverno!) non è poi così raro e spesso nella stagione fredda quest’aspetto viene trascurato.

Un ultimo consiglio è quello di non caricare eccessivamente gli occhi con il make up. Il contorno occhi è un’area critica e non è raro che possa provocare irritazioni alla mucosa. Ci sono alcuni colori, poi, che irritano più di altri e che vanno evitati, come, ad esempio il viola. In ogni caso, tenete sempre in borsetta un collirio per le emergenze!