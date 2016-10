Quando la palpebra fissa ricade su quella mobile, gli occhi sembrano più piccoli: esistono dei piccoli quanto efficaci escamotage su come truccare gli hooded eyes, nascondere questo piccolo inestetismo e avere uno sguardo magnetico. Vediamo come, in sei facili step.

Il trucco giusto

1. Scegliere il giusto finish dell’ombretto è la base di partenza del make up di successo: in questo caso vanno utilizzati quelli mat perché assorbono la luce e, di conseguenza, ampliano lo sguardo. Per un make up elegante, le tonalità del marrone sono le migliori perché riescono a dare profondità agli occhi sia chiari che scuri.

2. Si stende l’ombretto chiaro sulla palpebra mobile e si passa a quello un po’ più scuro, sempre mat, da sfumare lungo la piega dell’occhio. Durante questa operazione occorre guardarsi allo specchio per osservare se la sfumatura tracciata è ben visibile, altrimenti occorre “alzarla” un pochino con il pennello da sfumatura. Un vero trucchetto lifting anti hooded-eyes.

3. Per allungare l’occhio si applica un terzo ombretto mat, più scuro di quello precedente, oltre la piega dell’occhio sfumando verso l’esterno, ma senza esagerare.

4.Capitolo eyeliner: si esegue una linea sottile molto ben attaccata alla rima ciliare ma senza la famosa “codina”: in questo modo si conferisce carattere allo sguardo.

5. L’Illuminante è da prediligere in versione opaca e si sfuma, con l’aiuto di un pennellino, ben sotto le sopracciglia, per far sparire l’effetto della palpebra cadente.

6.0 Il mascara non deve mai mancare: uno dall’effetto extra lungo permette di dare una marcia in più alle ciglia che, in questo modo, contribuiscono a coprire la palpebra cadente.

Gli errori da evitare

Tra quante cercano di capire come truccare gli hooded eyes nel modo migliore, possono insorgere dei dubbi: cerchiamo di fugare ogni perplessità. Se fino ad ora avete sempre utilizzato gli ombretti dal finish satinato o shimmer è bene smettere: riflettono la luce e mettono in evidenza la palpebra cadente. Questo vale sia per gli ombretti da sfumare sulla palpebra che per l’illuminante: quest’ultimo, è bene sapere, non si sfuma oltre l’area delle sopracciglia. Matite e eyeliner: non si applicano con un tratto spesso, e vietato fare la famosa codina con l’eyeliner perché accentuerebbe la palpebra cadente. No anche alla matita fuori dalla rima ciliare inferiore: la forma dell’occhio sarebbe proiettata verso il basso, effetto da evitare per chi ha gli hooded eyes.