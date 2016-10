Perché tutti vogliono gli oval brushes

Sembrano delle mini spazzole per capelli, ma in realtà non lo sono. Se guardate Instagram e il bellissimo mondo dei tutorial per applicare il make-up, vi sarete accorte che da un po’ di tempo circolano dei pennelli da avere assolutamente. Hashtag: #ovalbrushset. Della serie mai più senza. Sono gli oval brushes, ovvero delle spazzole dalla forma ovale che servono per applicare correttore e fondotinta liquidi. Ma sono ottimi anche per contouring e highlighting. Il risultato? Un look super flawless.

Si passano sul viso con movimenti circolari modalità pennello kabuki, e chi li usa abitualmente giura che sono nettamente meglio delle spugnette. Ecco perché amarli:

- Hanno centinaia di fibre in più rispetto ai pennelli normali, caratteristica che migliora nettamente la stesura dei prodotti. Tradotto: non rischiate lo stacco viso-collo.

- Sono soffici, il che trasforma il trucco in un massaggio cocoon.

- Durano di più e non vanno cambiati ogni tre mesi.

- Assorbono meno prodotto delle spugnette, ergo sprecate meno fondotinta e dura di più.

- Sono più igienici perché le setole sono sintetiche e quindi attirano meno batteri rispetto ai pennelli di pelo naturale.

- Potete usarli anche per applicare la crema per il viso (come fa Kylie Jenner).

- Sono multiuso. Infatti, sono abbastanza grandi per essere impiegati come volete, anche per l’autoabbronzante.

- Il manico vi semplifica la vita.

- Li potete avere gratis. Diego Dalla Palma, l’unico brand che per ora ha portato in Italia questa rivoluzione del make-up, ha attivato un promozione per cui se comprate un fondotinta di qualsiasi tipo tra quelli in gamma, vi regala l’Oval Brush. Che va bene anche per applicare le polveri compatte.