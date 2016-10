Si, avete letto bene, il termine giusto è ear make up, che letteralmente si traduce con ‘make up da orecchio’. La stravagante idea di truccare le orecchie con colori impattanti e pieni aveva fatto capolino sulle passerelle già nel 2014 nella sfilata del celebre designer Anthony Vaccarello, riscuotendo un discreto successo tra gli addetti ai lavori.

Tuttavia, da quando sono ricomparse le orecchie ‘truccate ad arte’ nelle sfilate del brand Louis Vuitton per mano della guru make up artist Pat McGrath, il trend è tornato alla ribalta ed è stato ripreso rispettivamente da Opening Ceremony prima, e Proenza Schouler subito dopo durante la recentissima New York Fashion Week per impreziosire in maniera molto efficace degli enormi orecchini geometrici.

I colori finora utilizzati per l’ear make up sono sobri e jewelry: oro, nero e argento, da abbinare con accessori e gioielli veri e propri, perché l’effetto non risulti un po’ cheap. Le zone su cui viene steso il trucco possono spaziare dal lobo (più portabile) ai contorni dell’intero orecchio (più d’impatto).

C’è chi opta per ombretti shimmering e dall’effetto metallo e chi, invece, punta sul total black di un eyeliner vinile, applicato a tratti o a puntini. Ancora, c’è chi fa del vero e proprio ‘contouring’ da orecchio.

Ovviamente, anche il mondo delle blogger non è rimasto indifferente e sul web c’è già qualche adepta che ripropone coraggiosamente l’ear make up nella propria versione diy (più o meno riuscita).

Certo, ad un primo impatto l’accostamento trucco e orecchio può sembrare ardito, il classico azzardo che nasce – e rimane – solo sulle passerelle. Tuttavia, superato lo smarrimento iniziale, ci si comincia ad abituare a questa strana trovata che, tra l’altro, ben si sposa con un raccolto o un taglio corto d’effetto.

Non è l’ideale arrivare con le orecchie glitterate in ufficio… Sbizzarritevi nel tempo libero!