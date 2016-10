Trucco per pelle olivastra : tutti i trend!

La pelle olivastra, o pelle mediterranea, è caratterizzata da un colorito medio e dal sottotono verdastro che tende davvero facilmente ad abbronzarsi in estate.

Però, se da un lato questo incarnato può essere una fortuna, dall’altro può creare non poche difficoltà nella scelta del makeup più adatto.

Allora, scopriamo insieme qual è il trucco per pelle olivastra che meglio valorizza questo seducente incarnato :

BASE: per quanto riguarda il fondotinta, scegliete un colore naturale che non vada a scurire ulteriormente il vostro incarnato. Quindi, evitate nuances aranciate ed optate per toni ambrati e nude che vadano ad illuminare il vostro l’incarnato che in assenza di abbronzatura tende a spegnersi. Per coprire le occhiaie orientatevi verso un correttore dalle tonalità salmone/pesca ed infine opacizzate ed uniformate la base con una cipria dalle sfumature ambrate e dorate.

OCCHI: gli ombretti che senza dubbio valorizzano ed illuminano maggiormente la pelle olivastra sono quelli dal finish metal. Toni rame e bronzo abbinati a sfumature della terra (nocciola, caramello, marrone), saranno perfetti per un makeup adatto anche al giorno senza risultare eccessivamente cariche di colore.

Le donne dalla pelle olivastra, poi, potranno osare con eyeliner e kajal per delineare il contorno delgli occhi ed intensificare lo sguardo senza rischiare di inciampare nell’orribile “effetto-panda”!

LABBRA: il trucco per pelle olivastra, infine, non sarà completo senza un sensuale rossetto dai toni caldi! Per cui, sbizzarritevi tra lipsticks rosso fuoco, ciliegia e lampone. Per un tocco più luminoso al look, potrete poi aggiungere un velo di gloss trasparente .



Un consiglio ? Beh, se volete lasciarvi ispirare dal red carpet, copiate il look di celebs come Kendall Jenner, Penelope Cruz, Selena Gomez o Jennifer Lopez !