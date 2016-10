How-to: trucco soft autunnale

Ciao makeup lovers! Oggi per voi ho deciso di svelarvi come realizzare in pochissimi step un trucco soft perfetto per l’autunno!

Applicate un fondotinta su tutto l’incarnato e, con un correttore adatto, correggete le eventuali imperfezioni.

Fissate il tutto con un velo di cipria e passate a scolpire il volto nelle zone d’ombra con l’ausilio di una terra.

Ridefinite le sopracciglia con una matita e fissatela con un ombretto adatto oppure con un gel trasparente per farle stare ben ferme più a lungo.

Per gli occhi applicate un ombretto in crema color carne, possibilmente opaco, sulla palpebra mobile per poi fissarlo con uno in polvere del medesimo colore.

Dopodiché nella piega dell’occhio e tra le ciglia inferiori, vado a sfumare un ombretto borgogna matt ed uno viola intenso per dare più profondità al look.

A questo punto applico una matita kajal verde nella rima interna e poi vado di mascara e eyeliner nero.

Completo la base con un tocco di blush rosato sulle gote e l’illuminante sopra gli zigomi e nella zona a ”T”.

Infine, parte top del make-up, le labbra! Applico un rossetto borgogna proprio per riprendere l’ombretto usato nella piega e perché è uno dei colori must per identificare questa stagione.