How-to: trucco glam autunnale facile!

Eccomi con un trucco spiegato passo per passo, molto glam e allo stesso tempo autunnale. Se state pensando che sia un trucco difficile da realizzare, bé mi spiace deludervi ma è iper facile!

Per prima cosa applico un primer su tutto il viso per levigare la pelle. Poi stendo un fondotinta e uso i giusti correttori: uno aranciato per le occhiaie ed uno beige per le imperfezioni. A questo punto faccio un leggero contouring per scolpire il viso con due correttori uno più chiaro e luminoso ed uno più scuro. Passo alle sopracciglia, definendole con una matita e passandoci intorno del correttore per correggere eventuali errori.

Passo al trucco occhi e prendo un marrone scuro ed uno borgogna da stendere nella parte esterna dell’occhio e nella piega, mentre al centro della palpebra mobile uso un ombretto in crema rosegold e lo fisso con un ombretto in polvere simile. Tra le ciglia inferiori, uso i primi due ombretti e poi aggiungo del nero che sfumo anche nella piega. Passo a mascara, eyeliner e kajal da mettere nella rima interna. Termino la base con un velo di cipria su tutto il viso, poi un mix di due terre per scolpire il viso ed un tocco di blush fucsia. L’illuminante che ho aggiunto sui punti luce del viso, lo uso anche all’angolo interno dell’occhio e sotto il sopracciglio. Per le labbra, invece, ho optato per una tinta marrone con una punta di malva molto scrivente!