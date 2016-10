Trucco pelle chiara: consigli ed errori da evitare

Avete la pelle chiara? Sognate l’abbronzatura tutto l’anno e invece vi sentite delle mozzarelle? Autunno ed inverno sono i momenti dell’anno in cui non soffrite molto della vostra mancanza di colore, vero?

Prima di consigliarvi però il trucco pelle chiara che metterà in risalto le vostre caratteristiche, concedetemi una riflessione (parola di pelle chiara!)… Anche un viso non abbronzatissimo è bello. Anche in estate. Anche con qualche lentiggine. Non crucciatevi se il vostro colorito non è color cioccolato o neanche ambrato: la pelle chiara ha comunque la sua bellezza, basta non commettere il grande errore di esagerare con il make-up (evitate così l’effetto clown). Limitate l’esposizione al sole e fatelo sempre con protezione altissima: a causa del vostro fototipo rischiereste brutte scottature e favorite solo l’invecchiamento precoce della pelle (cioè le odiate rughe e rughette arriveranno prima!).

Anzitutto ecco qualche star del piccolo e grande schermo, per capire a cosa mi riferisco quando parlo di trucco pelle chiara:

Veniamo ora ai consigli, regola numero uno: la base è fondamentale. Per tutti i tipi di carnagione è importante scegliere bene il colore del fondotinta ed evitare l’antiestetico stacco di colore tra viso e collo: se avete la pelle chiara dovete però porre ancora più attenzione alla scelta della giusta tonalità di fondotinta! Nel dubbio, meglio una tonalità più chiara.

Non cadete nell’inganno di scegliere un colore leggermente più scuro per poter sembrare abbronzate: sembrerà solo – ahimè – che avete sbagliato fondotinta! Se volete dare un po’ di colore potrete optare per dei bronzer leggermente ambrati o per un minimo di contouring.

Regola numero due: poco blush: da evitare l’effetto bambola di porcellana! Poco blush in tono pesca o rosato molto sfumato partendo dagli zigomi e andando verso le tempie vi valorizzerà e vi darà un aspetto bonne mine.

Regola numero tre: sì all’illuminante. La vostra pelle chiara è perfetta per essere illuminata con polveri illuminanti: cercatele non troppo glitterate e color champagne. Potete evidenziare punti luce (vi ricordate lo strobing? ) oppure, per la sera, applicare all over.

Regola numero quattro: occhi pastello e tonalità nude: il trucco occhi di chi ha la pelle chiara dovrebbe essere leggero, con tonalità pastello (in particolare i toni del rosa) o nei toni del nude. Evitate colori troppo scuri e troppo metallizzati (a meno che non vogliate uno smokey eyes per qualche occasione speciale) che appesantirebbero lo sguardo.

Numero cinque: labbra in primo piano. Al contrario degli occhi, date risalto alle labbra: sì a colori accesi come fucsia e rossi e anche ai trend Autunno/Inverno 2017. Evitate al massimo le tonalità nude sulle labbra che tendono a spegnere la vostra immagine!