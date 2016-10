Fondotinta, come stenderlo al meglio con il pennello

È la base di ogni buon make up. Per questo l’applicazione del fondotinta merita sempre un’attenzione particolare. La prima cosa da valutare è il risultato che si desidera ottenere: naturale o coprente.

«Se l’obiettivo è un effetto naturale, il fondotinta può essere steso direttamente con le mani», spiega Pablo Ardizzone, make up specialist di Shiseido. «Se invece il fondotinta è considerato un elemento di make up visibile, e si desidera un effetto coprente e compatto, l’applicazione con il pennello è l’ideale».

Già, ma come essere sicure di avere scelto il pennello giusto?

«L’alleato migliore per l’applicazione del fondotinta è il pennello kabuki», evidenzia Ardizzone. «La sua peculiarità è quella di essere formato da un mix di peli naturali e setole sintetiche fondendo così la capacità di aggrappare e “tirare” al meglio il prodotto».

Shiseido è stato il primo beauty brand a lanciare sul mercato questo tipo di pennello, ereditato dalla tradizione teatrale giapponese e ideale per assicurare un’applicazione accurata, senza spreco e con un finish perfetto su tutto il viso. Realizzato a mano, il Perfect Foundation Brush è caratterizzato da un design di precisione che consente di controllare la pressione esercitata sulla pelle, garantendo l’applicazione uniforme del fondotinta. Le setole sono infatti disposte in modo da formare un bordo piatto e inclinato che permette un’aderenza ottimale anche nei punti più difficili da raggiungere.

«Per stendere al meglio il fondotinta, si parte dal centro del viso e si procede verso l’esterno, evitando movimenti troppo lunghi, per non correre il rischio di eseguire un’antiestetica stesura “a righe”», precisa Ardizzone. «Il movimento dovrà essere a rotazione oraria oppure antioraria, perché impedirà di lasciare zone scoperte». No quindi alla stesura “a zona”, che passa da una parte all’altra del viso e che rischia di non creare una base omogenea e compatta! «Attenzione però a sfumare bene i contorni del viso, stendendo un po’ di prodotto anche sotto gli occhi», precisa il make up specialist.

Unica zona da trattare con molta cura, quella della goccia esterna dell’occhio, in pratica, dove si generano le cosiddette “zampe di gallina”. «Troppo fondotinta rischia di mettere in evidenza le piccole pieghe, pertanto, meno prodotto si applica e meno ristagno ci sarà. Basterà passare il pennello sopra l’area esterna dell’occhio quando è quasi totalmente scarico di fondotinta», consiglia il make up specialist.

La creazione di una base perfetta dipende anche da un’adeguata scelta prodotto. Tra le proposte più innovative sul mercato c’è il fondotinta fluido a lunga durata Synchro Skin di Shiseido, in grado di garantire la massima affinità con la pelle su cui viene applicato.

La sua peculiarità? E’ un fondotinta intelligente in grado di “sincronizzarsi” con il tono naturale, con le condizioni della pelle che variano durante la giornata e con il livello di umidità circostante. Non solo. Tiene anche sotto controllo la lucidità, riduce la visibilità di pori dilatati e linee sottili, rimanendo perfetto e fresco fino a sera. Come appena applicato.