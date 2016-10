Pochi dettagli attirano l’attenzione sul viso di una donna come un bel rossetto e nessuno l’attira più di un seducente rossetto scuro. Blu, prugna, borgogna, marrone, nero, rosso strong, sono gli shade trendy per la fine del 2016, sfoggiati su passerelle e red carpet.

Eleganti su incarnati chiari e ammalianti su quelli scuri, questi colori richiedono una buona (ottima, in verità) dose di precisione.

Il motivo? Il rossetto scuro risalta molto di più di quello chiaro e ogni piccola imperfezione o sbavatura è potenzialmente visibile, motivo per cui è bene prendere qualche accorgimento.

Innanzitutto, armatevi di pazienza e non abbiate fretta: applicare un rossetto scuro non è certo un intervento chirurgico, ma neanche un’operazione da fare al volo mentre si è in macchina.

Come primo step, è fondamentale che manteniate le vostre labbra curate: esfoliatele con uno scrub una volta a settimana e assicuratevi che non siano secche prima di iniziare a stendere il lipstick. Nel caso, ammorbiditele con un primer per rossetti o un burrocacao, ma fateli assorbire bene prima di procedere con l’operazione.

Procuratevi una matita che sia dello stesso colore del vostro rossetto e utilizzatela per definire alla perfezione il contorno labbra partendo dal centro del labbro superiore e proseguendo verso i lati.

A questo punto, sarete pronte per il passaggio principale, ovvero la stesura del colore vero e proprio. Se avete una mano da artista, potete anche provare a passare direttamente il rossetto sulle labbra. Se, invece, siete delle comuni mortali, per evitare disastri aiutatevi con un pennellino, tenendo presente che potrebbe volerci più di una passata per rendere il tutto perfettamente uniforme.

Tamponate poi con un fazzolettino o una salviettina per una resa impeccabile e, se dovete rimuovere del colore in eccesso, puntate sui nuovi pennarelli che ‘cancellano’ il trucco (negli ultimi mesi ne sono usciti diversi sul mercato!).

Infine, non resta che completare il make up: applicate un leggero strato di lip gloss per un effetto shining e non caricate troppo il trucco occhi… I rossetti scuri sono già abbastanza dark, e l’effetto ‘Sposa Cadavere’ può essere sempre dietro l’angolo!