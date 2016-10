Guida makeup per pelle chiara

Non importa di che colore sia la tua pelle. Ciò che conta è il modo in cui la tratti e come riesci a valorizzarla. Imparare a conoscerne le peculiarità e capire come sublimarla è il primo passo per acquisire sicurezza.

“Quello che c’è di più profondo nell’essere umano è la pelle” - Paul Valéry.

Curarla quotidianamente è fondamentale per evitare che risenta troppo delle agende troppo piene e delle giornate troppo caotiche. Alimentazione e riposo sono da sempre l’alleato vincente. Soprattutto della carnagione chiara e delicata, quella che si segna con più facilità e che risente maggiormente degli sbalzi di umore. Il perfetto makeup pelle chiara è l’arma segreta per valorizzare la bellezza naturale.

Poche semplici regole che, con piccole variazioni, valgono per pelli mediamente chiare, chiare e bianche come quelle asiatiche.

Prima di tutto cerca sempre di idratare bene la pelle. A seconda della stagione applica siero e crema – o solo crema – dopo aver deterso accuratamente il viso (anche al mattino per rimuovere il sebo prodotto durante notte). Lascia asciugare qualche secondo.

Applica un fondotinta dello stesso colore del tuo incarnato (ricorda di provarlo direttamente sul viso e non su mani o collo). A meno di esigenze particolari non scegliere un prodotto con una texture troppo pesante. Prediligi prodotti in crema leggeri perfezionatori dell’incarnato o i nuovi cushion. Tra quelli di ultima generazione c’è il trattamento Dior Dreamskin Perfect Skin Cushion - uniforma e leviga la pelle a ogni applicazione.

Per un immediato effetto benessere, opta per una base color pesca/albicocca se hai una pelle mediamente chiara. Per un effetto luminoso, vai su una base color malva se hai la pelle bianca. Se cerchi un effetto omogeneo e naturale, scegli una base bianco – rosa per una pelle molto chiara.

A parte occasioni particolari, l’obiettivo di questo tipo di makeup è quello di uniformare l’incarnato e nascondere i difetti. Dopo aver creato la base, se desideri un effetto abbronzato scegli fard e bronzer in una tonalità delicata da dosare in intensità. Un’ottima alternativa per ravvivare il viso è quello di realizzare un leggero contouring con un bronzer dal sottotono freddo (biscotto per esempio). Tra i prodotti migliori ci sono quelli con diverse gradazioni di colore da mescolare con il pennello.

Per pelli chiare e capelli castani/rossi è particolarmente indicato l’effetto bonne-mine. Si può ottenere facilmente con un blush rosato o color pesca. L’allure retrò sarà irresistibile.

Mai dimenticare il potere delle sopracciglia di incorniciare e definire il viso. Perfetta (anche per il prezzo) la precision eyebrow pencil di Kiko.

Non ci sono particolari controindicazioni. Uno smokey eyes è sempre d’effetto su qualsiasi tipo di carnagione se vuoi ottenere un look drammatico.

Se l’obiettivo è ancora una volta quello di risultare naturale e armonica, scegli un mascara marrone e degli ombretti da sfumare con cura. Puoi scegliere tonalità naturali come il beige o l’avorio, oppure sfumature più interessanti come il verde bosco o il grigio perla.

Ricorda sempre di aggiungere un po’ di luminosità con un illuminante da usare in punti chiave: mento, sopra il labbro superiore, interno occhi, sotto le sopracciglia, fronte. Parola d’ordine: mai esagerare.

Scegli il rossetto che più ti fa sentire bella in quel momento!



“Per tutte le altre occasioni in cui invece vuoi stupire, simply go red!