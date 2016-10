How to: Instagram “Baddie” makeup

Se siete amanti dei social, specie delle instagram addicted, non potete non aver sentito parlare del look “baddie”. Ma cos’è realmente? Semplicemente con questo termine ci si riferisce ad una determinata tipologia di ragazza dei giorni nostri, molto sicura di sè, che si mostra sempre in abiti sportivi o eleganti, specie se firmati, e sfoggia dei trucchi concentrati sui toni del beige, marrone o malva, accompagnati solitamente da labbra molto marcate. In poche parole colei a cui ogni uomo cadrebbe ai suoi piedi…





Ecco gli step per eseguire un trucco ispirato a questa moda. Se volete saperne di più correte a vedere il mio video:

1) Per prima cosa applico un primer per levigare l’incarnato e per applicare un fondotinta coprente su tutto il viso. Come correttori, ne ho usato uno aranciato mescolato ad uno chiaro per minimizzare le occhiaie. Poi con un correttore chiarissimo e successivamente uno scuro sono andata rispettivamente a schiarire e scurire il viso per donargli un’effetto scolpito. Ho poi fissato tutto con la cipria traslucida.

2) Sono poi passata a ridefinire le mie sopracciglia e applicato un primo ombretto aranciato su tutta la palpebra mobile fin nella piega. Ho in seguito aggiunto al di sopra un marrone più scuro ovviamente sempre matt. Per dare un’effetto ”luccicoso” solo al centro della palpebra ho picchiettato un ombretto in crema color oro e sopra uno in polvere di un colore molto simile. Gli stessi ombretti marroni di prima li ho applicati tra le ciglia inferiori.

3) Successivamente ho applicato un’eyeliner nero, una kajal sempre nera nella rima interna dell’occhio e del mascara per definire lo sguardo.

4) Sono andata a terminare il resto della base, usando del bonzer e un velo di blush. L’immancabile illuminante oltre a stenderlo nei punti focali del viso, l’ho usato sotto l’arcata sopraccigliare e all’angolo interno dell’occhio.

5) Per le labbra ho scelto di usare la combo matita più rossetto di un bordeaux molto scuro e matt.