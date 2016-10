Nei giorni scorsi ho avuto modo di provare l’ultimo nato in casa Lancôme. Un’eyeliner geniale, innovativo e dalla grande bellezza. Uscirà a breve nei negozi, ma non abbiate fretta, in questo articolo vi racconto tutto.

Il brand è già una garanzia, sto parlando di Lancôme e del suo nuovo Grandiôse Liner, ispirato alle tecniche dei make-up artist. L’eyeliner, come beauty trend, l’abbiamo visto praticamente ovunque, in passerella esagerato, creativo e irriverente nei tutorial, tuttavia sempre glamour e di forte impatto. Questo eyeliner però è speciale, può essere applicato in infiniti modi: grafico, felino, esteso, oltre la palpebra o super sottile. Se vi state chiedendo il perché, la spiegazione è molto semplice: il nuovo Grandiôse è dotato di un pivot che permette una curvatura di 35 gradi dell’impugnatura e una precisione assoluta, al contrario del classico eyeliner con impugnatura dritta.

L’impugnatura facilita l’applicazione e il risultato è eccezionale.

I vantaggi del pivot inclinato come vedete sono molteplici; l’eyeliner raggiunge l’attaccatura delle ciglia con maggiore precisione, dall’angolo interno all’angolo esterno dell’occhio e il pennellino straordinariamente sottile (solo 0.2 mm), realizzato con una microfibra di nylon e resina permette una completa flessibilità, sinonimo di grande precisione.

La formula mat e densa regala allo sguardo intensità e seduzione. I preziosi pigmenti creano un risultato di lunga durata e il colore è pieno e vibrante. A proposito di colori, quelli disponibili sono ben tre: un nero carbone intenso, un blu zafiro ipnotico e un marrone profondo. Per la gif ho scelto il nero carbone, invece per gli scatti a casa (e per le mie serate speciali) la mia preferenza va al blu zafiro. Grazie alla sua formula ricca in acqua, basta una sola passata e si asciuga velocemente. Provato e testato.

Ora lo so, non riuscite a resistere vero?

Trovate il nuovo Lancôme Grandiôse Liner nei negozi Coin, La Rinascente e Sephora, non perdetevelo e ditemi cosa ne pensate!