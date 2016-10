Mirror nails: how to

L’estate è agli sgoccioli ma per fortuna le belle giornate ci consentono di mantenere un pochino di abbronzatura ed il viso libero dal troppo make-up, per quello ci sarà tempo quest’inverno. Motivo in più per puntare su una manicure particolare, che colpisca e che faccia risaltare ulteriormente l’abbronzatura. Il colore di base è il bianco, reso elegante e più speciale da alcune unghie in versione mirror. La mia amica Laura, del centro estetico Il Cigno Istituto di Bellezza di Genova Sestri Ponente (qui trovate l’articolo sul blog!) ha realizzato su di me questa fanatastica nail-art con unghie specchiate e mi ha spiegato passo passo il procedimento per realizzarle.

Il primo step è quello, ovviamente, di pareggiare le unghie, meglio una forma squadrata e non troppo lunga, le unghie devono spuntare di pochissimo dalle dita, e prendersi cura delle cuticole, che rischiano di rovinare l’effetto finale e di far durare meno lo smalto.

Su alcune unghie è stata necessaria una piccola ricostruzione perchè risulatavano troppo corte rispetto alle altre!

Steso il primer e la base si passa al gel bianco su pollici, indici e mignoli, deve essere steso benissimo ed in modo rapido, il bianco è uno dei colori più difficili perchè tende a “rigarsi” facilmente e non essere omogeneo, ma la stesura di Laura è sempre perfetta!

Stesa anche la seconda mano è il momento di dedicarsi ad anulare e medio, per creare l’effetto specchio è necessario stendere il gel bianco, catalizzarlo per meno tempo rispetto alle altre unghie, in modo che sia asciutto ma ancora leggermente appiccicoso affinchè la polvere metallizzata possa aderire perfettamente all’unghia.

Questa polvere è difficilissima da usare perchè è super sottile, bisogna sfregarla sull’unghia in modo veloce ed omogeneo, con l’apposita spazzolina o con il dito, per creare l’effetto specchiato.

La difficoltà sta nello stenderla in modo perfetto per riuscire a ricreare davvero una lamina metallizzata riflettente, proprio come quella di uno specchio! A completare il tutto si fissa con il top-coat e si lucidano le unghie utilizzando un olio.

Per rendere la manicure ancora più elegante su entrambi gli indici ha applicato 3 swarowsky color argento.

Il risultato è super elegante e davvero particolare, dona sia sulle mani abbronzate che su quelle un pochino più pallide, propio come me! La durata è di circa 3 settimane, come un normale gel, ed è possibile eseguire il ritocco il mese successivo! Finalmente una novità simile è arrivata anche a Genova e non devo per forza andare a Milano per avere una manicure insolita e meravigliosa!