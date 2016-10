Come truccarsi durante il ciclo

/ -







































Non solo quando si è alzato un po’ il gomito la sera prima, o si è stati a ballare fino all’alba, ma anche in quei giorni del mese in cui si è portatrici sani di isterismo, bisogna aggiustare il tiro per coprire i segni della tempesta ormonale.

Prima di tutto il viso appare più gonfio, compaiono le borse sotto gli occhi e le occhiaie si tingono di sfumature di verde o di viola a seconda del colorito di partenza. Poi c’è sempre un brufoletto con il quale fare i conti, la temperatura del corpo aumenta e di conseguenza anche la sudorazione, così la pelle lucida è in agguato. In altre parole è un inferno.

Durante il ciclo conviene cambiare i gesti meccanici che facciamo allo specchio per arginare il danno che si legge in volto. Un buon inizio fa la differenza.

Idratate la pelle con un’acqua termale spray da tamponare con un velina: riduce l’effetto lucido e nutre la barriera idrolipidica nel modo giusto. Grazie ai minerali che contiene è ottimo anche per arginare i rossori dei brufoli di turno. Infine, è una perfetta base trucco.

Il correttore sceglietelo in base al colore delle occhiaie da contrastare. Se sono violacee deve avere dei riflessi sul giallo, se sono verdastre deve tendere al rosa arancio. La regola è quella di sovrapporre colori complementari per annullarli. I brufoli vanno nascosti dai correttori verdi e poi ritoccati con uno beige. Dopo applicate il vostro solito concealer per uniformare la base.

Tutta questa operazione di stratificazione di texture e colori è preparatoria al fondotinta, meglio se in polvere minerale, dall’effetto sebo-riequilibrante. Illuminate, quindi, i punti strategici del volto con un highlighter, nell’angolo interno dell’occhio, sotto le sopracciglia, ai lati del naso e nell’arco di cupido. E se ci sono borse e gonfiori da mettere KO, usate una maschera decongestionante, anche di quelle che dormono con voi, va applicata la sera per avere la mattina una pelle come nuova.

Vista l’inevitabile presenza di occhiaie durante il ciclo non usate un rossetto vinaccia o tendente al viola, ma optate per il rosa, in tutte le nuance, dall’effetto uplifting per colorito e umore. Se non siete abituate e nascondere le occhiaie sotto smoky eyes, la soluzione è una linea leggera di eyeliner per marcare l’attaccatura delle ciglia in modo naturale e usare un mascara. Meglio uno che dia definizione ed effetto a ventaglio, per un risultato no-smudge e uno sguardo pulito- preferibile in un periodo in cui sembra che tutte le tossine e le sostanze di rifiuto del corpo vogliano salire in superficie. Un fard per accentuare il colorito roseo è opzionale.