Come applicare il rossetto liquido

/ -







































Labbra lucide e ultra plump, questo autunno-inverno la texture vinilica veste la bocca delle donne con comfort estremo – grazie al mix di ceramidi e pigmenti ultra concentrati -, un’anima rock e una femminilità ribelle. L’effetto? Una sensualità sfrontata.

E se la resa così glassata può sembrare solo da passerella, la verità è che tutte possono applicare un rossetto liquido, visto che ci sono diverse modalità, anche per le meno precise. Il lato positivo? Non migra nelle rughe del contorno labbra, non è obbligatorio usare la matita e non c’è bisogno di fissarlo con cipria e velina.

Valter Gazzano, National make-up artist Yves Saint Laurent Beauté, ci ha spiegato come stenderlo step by step:

1° METODO: applicate un velo di Touche Éclat sul contorno labbra, mettete il rossetto liquido al centro, come l’ultimo natoVernis à Lèvres Vynil Cream di Yves Saint Laurent, e con la punta dell’applicatore seguite i bordi. Poi è sufficiente una passata per riempire la bocca.

2° METODO: dopo aver steso Touche Éclat disegnate le labbra con la matita, sfumate e stendete il rossetto solo per riempire il disegno.

3° METODO (FACILITATO): applicate il rossetto liquido sul labbro inferiore e superiore, poi strofinate e con la punta dell’applicatore ridefinite il contorno.

PER UN EFFETTO ANCORA PIÙ VINILICO: tamponate con l’applicatore del rossetto liquido il centro del labbro inferiore.

GLI ERRORI DA NON FARE:

- Non idratare le labbra con balm e prodotti grassi che rendeno le labbra troppo “scivolose” e rovinano la resa del rossetto.

– Se avete le labbra carnose contenete i contorni.

– Non applicate la matita sopra il rossetto perché non prende.