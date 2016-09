La mia beauty routine di settembre

Eccomi qui a raccontarvi della mia beauty routine autunnale composta da prodotti davvero spettacolari. Come ben sapete, sono solita provare creme, fondotinta, mascara e gloss nuovi e consigliare a tutte voi i miei preferiti. In questi giorni sono stata da Douglas e sono uscita con le borse piene, tra i tanti bellissimi prodotti che ho visto tra gli scaffali ho scelto dalla collezione Beauty System:

- un balsamo incredibile per il viso dalla formula unica che strucca, idrata, nutre, rigenera, ripara e dà sollievo alla pelle, è adatto a tutti i tipi di pelle anche a quelle più sensibili

- una spugna per la pulizia del viso

- una lozione per il corpo levigante arricchita con bacche di acai e frutto della passione. Dalla formula morbida, garantisce idratazione e cura intensiva per la pelle avvolgendo il corpo in una fragranza legnosa, dalle note verdi e fruttate che ricordano la foresta pluviale amazzonica

- una maschera bio cellulosa anti-età

- una maschera bio cellulosa contorno occhi

e poi delle piccole maschere per idratare, per dare luce al viso, anti-age, purificanti, nutrienti e rilassanti. Per ogni giorno… Insomma un’idratazione diversa, e vi dirò, sono ancora a metà e non vedo l’ora di provarle tutte!

Poi un paio di settimane fa ho acquistato un lipgloss al sapore del watermelon Di 3INA, nuovo brand di make up innovativo e di tendenza che, a febbraio, ha aperto il suo primo store a Londra per poi espendersi in molti altri paesi, tra cui Grecia, Spagna, Malta, Svezia, Australia. In Italia il primo flagship store è stato inaugurato a Milano a Maggio e a Luglio a Modena e non vedo l’ora arrivi anche in Veneto ma vista la qualità e la grande bontà dei prodotti sono certa che non tarderà ad arrivare. Il lipgloss che ho scelto è intenso, cremoso, pigmentato e si stende con facilità senza sbavature. Per rimanere ancora nel tema estivo ho scelto la tonalità che parla di estate, baci rubati e stelle cadenti. Cosa c’è di meglio del sapore dell’anguria?

Infine, qualche giorno fa, ho fatto scorta dei nuovi ombretti DUO 5 secondi di Euphidra, una novità assoluta per il make up occhi. Volete un trucco facile in soli 5 secondi? Ombretto DUO è l’ideale per tutte le donne che non hanno tempo o modo di creare un trucco occhi sofisticato ma che vogliono avere il make-up perfetto in ogni occasione. Come? Grazie all’innovativo matitone stick, dotato di punta obliqua; seguire la forma naturale dell’occhio sarà semplicissimo. La punta è divisa in due sezioni con colori a contrasto: quella più piccola e più scura permette di disegnare e sottolineare la rima ciliare mentre quella più grande e più chiara riempirà e sfumerà la palpebra. Dalla formula cremosa e levigante vi assicuro che agisce come un primer assicurando una tenuta impeccabile e waterproof.

e infine… Il bagno Mousse Addolcente e la crema Mousse Rigenerante della linea Unibalance di Erilia per tutti i tipi di capelli. Il primo è un bagno delicato dalla rivoluzionaria texture in mousse che purifica e reidrata cute e capelli contrastando gli effetti dissecanti di agenti esterni e attività sportiva. Dalla schiuma consistente e cremosa deterge i capelli riequilibrando il ph mentre il secondo prodotto è una crema condizionante cge rivitalizza la fibra capillare contrstando gli effetti dissecanti di agenti esterni e attività sportiva. La sua formula rigenerante a base di ribes nero e infuso di fiori di lavanda rinforza e illumina il capello.

Capelli, corpo e viso saranno perfetti in quest’autunno grazie a questi formidabili prodotti, e voi, seguirete i miei consigli?