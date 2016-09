Come far durare il trucco tutto il giorno

Formule long lasting, rossetti no-transfer, fondotinta intelligenti che si adattano alle esigenze della pelle… Il mondo della cosmetica, già da tempo, si sta impegnando per offrire soluzioni alla problematica che accomuna tutte le donne: come far durare il trucco. Perché diciamolo, a fine giornata ci troviamo tutte con il trucco sbavato e lo sguardo spento.

>>LEGGI ANCHE: Le esigenze delle donne che si truccano

Un modo per farlo durare davvero da mattina a sera, però, c’è. La risposta è racchiusa nella gestualità beauty che facciamo prima di truccarci. Ecco le regole d’oro:

PRIMA DEL MAKE-UP:

- Scegliere prodotti di skincare pensati appositamente per il make-up. Giorgio Armani ha lanciato Armani Prima, l’unica linea creata appositamente per andare incontro alle esigenze delle donne che si truccano. Una formulazione che nasce dall’expertise dei laboratori Armani su stretta consulenza di Linda Cantello, Internazional make-up artist del brand, che per anni ha studiato nei backstage delle sfilate le problematiche della pelle che si presentano più frequentemente.

/ -













- Mantenere costante l’idratazione della pelle: per evitare colorito spento e la comparsa di segni d’espressione, il segreto sta nel mantenere intatta la barriera idrolipidica per tutto il giorno.

- Usare un prodotto specifico per le zone difficili come Day-long Skin Perfector di Giorgio Armani Beauty, ideale per le aree maggiormente soggette alla produzione di sebo.

DOPO IL MAKE-UP:

- Fissare il make-up con uno spray fissante che funzioni come un secondo velo sopra la pelle, in modo tale che fondotinta, ombretto, blush e correttore non sbiadiscano e non migrino nelle linee sottili.

Applicare un perfezionatore di incarnato anche sopra il trucco per un ritocco durante la giornata e per dare un effetto mat.

Sopra un prodotto in crema tamponarne sempre uno in polvere: per esempio sopra al kajal applicare un ombretto in polvere dello stesso colore per evitare che coli con la naturale lacrimazione dell’occhio.