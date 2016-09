MFW: Get the Fendi beauty look

Impegnativo, decisamente impegnativo…è forse questa la ragione che mi ha fatto subito amare la proposta beauty vista alla sfilata di Fendi. Make-up da vere “manga-girls” con incarnato uniforme, sopracciglia definite, occhi da gatta e labbra ricoperte di glitter.

L’ artefice di questa meraviglia è il make-up artist belga Peter Philips, direttore creativo e dell’immagine del make-up Dior. I prodotti chiave per la realizzazione di questo make-up sono fondotinta, prodotto per le sopracciglia, l‘eyeliner e i glitter “pastel salmon” applicati e fissati, come segnalato da Peter Philips sull’account Instagram, con una speciale colla: la “Ben Nye glitter glue“.

Le labbra glitter donano luce al viso delle modelle e rendono il look molto sofisticato ma ora veniamo a noi…Ecco qualche prodotto adatto per riprodurre questo make-up.

Per uniformare l’incarnato consiglio il fondotinta Burberry Fresh Glow – Nude Radiance, personalmente utilizzo il n° 01 perché il mio incarnato è molto chiaro. L’ eyeliner utilizzato nel backstage della sfilata è Dior Proliner Black, lo consiglio perché è una vera bomba! La precisione nell’ applicazione è garantita (a meno che non abbiate problematiche, come la sottoscritta, per la realizzazione di linee decenti). Per definire le sopracciglia consiglio l’uso del Delineatore sopracciglia in crema di Diego Dalla Palma (03 nel mio caso), che sono solita applicare con il pennello professionale duo per sopracciglia del medesimo marchio. Pronte a sfoggiare broken eyeliner e labbra glitter? Io si… aspetto solo l’occasione giusta!