Correggere le imperfezioni? Usiamo la teoria del colore

Siete anche voi ossessionate dalle occhiaie? Non riuscite a nascondere quel fastidioso rossore sulle guance? Il vostro colorito vi sembra grigio e spento in alcune zone?

Queste domande ci fanno capire come tutte le donne, nel make up, dovrebbero affidarsi alla teoria del colore! Vi assicuro che non è necessario tornare sui banchi di scuola col professore delle scuole medie perchè le regole da seguire sono semplici e non ci sono scuse!

La teoria del colore di basa su un semplice concetto: qualsiasi colore può essere annullato dal suo complementare, ossia il suo opposto.

Perciò vi basterà semplicemente guardarvi allo specchio, col viso struccato e sotto la luce naturale per trovare il colore perfetto per ogni discromia o imperfezione del vostro viso.

Fatta questa semplice osservazione potete armatevi di correttori specifici e a lavoro ultimato notate come la differenza, con una correzione classica, è davvero notevole!

I correttori presenti in commercio, come ad esempio quelli proposti da Puro Bio Cosmetics sotto forma di matitone temperabile o le palettine multicolore di Make Up For Ever, Wet n Wild e Catrice, presentano quattro colazioni adatte a correggere le imperfezioni più diffuse.

Dopo aver applicato il colore giusto non spaventatevi!

Ovviamente basterà tamponare sopra un correttore dal colore il più possibile simile a quello della vostra pelle per evitare antiestetiche macchie.

Adesso dite la verità..non è un gioco da ragazzi? Provare per credere!