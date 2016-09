Volume immediato ai capelli con le extension

Una chioma voluminosa e seducente è il sogno di tutte noi. In questo articolo vi ho spiegato come ottenerla in pochi semplici step.

Oggi Gretchen Christine Rossi – star di The Real Housewives of Orange County, ci svela il segreto per dare volume immediato ai capelli con l’aiuto delle extension.

Ecco Gretchen Christine Rossi in alcuni dei suoi migliori look da red carpet. Con la chioma folta e corposa che le incornicia il viso l’effetto wow è assicurato!

Vediamo come sono i capelli di Gretchen prima di applicare le extension

Innanzitutto l’hairstylist di Gretchen crea alcuni boccoli sulla parte superiore del capo. A questo punto traccia una riga che servirà: nella parte inferiore per appoggiare le extension, nella parte superiore per “agganciare” il filo trasparente che le sostiene. Dopo l’applicazione delle extension l’hairstylist di Gretchen le copre con i capelli e con i boccoli precedentemente creati.

Et Voilà, Gretchen sfoggia il suo nuovo look in tutto il suo splendore.

È stato facile dare volume immediato ai capelli con l’aiuto delle extension, non trovate?

Grazie alla nostra Hollywood insider Kimberly Jesika per averci inviato questi video tutorial, in esclusiva per Glamour Italia! A presto con tanti nuovi consigli beauty!

Valeria di Coco et La vie en rose Moda e Beauty