Come applicare il mascara a seconda dell’occhio

Il mascara è il cosmetico a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare prima di uscire di casa. Avere ciglia nere, lunghe e volumizzate rende subito lo sguardo più intenso e profondo.

Provate ad applicare il mascara su un occhio solo e noterete subito la differenza.

Forse, però, nessuno vi avrà ancora detto che il mascara può anche aiutarci a correggere dei piccoli difetti, come la palpebra cadente o le occhiaie. Oggi, vi do qualche piccolo consiglio per applicare il mascara a seconda del vostro occhio!

- In caso di palpebra gonfia/cadente/sporgente, è meglio non utilizzare un mascara che allunghi o incurvi troppo le ciglia, per non rischiare di enfatizzare questa imperfezione. Meglio sceglierne uno nerissimo e che doni volume alle ciglia, così da rendere lo sguardo più intenso.

- Se avete poche ciglia, scegliete un mascara ovviamente volumizzante e fate più applicazioni, avendo cura di far asciugare il mascara tra una passata e l’altra o in alternativa utilizzate un mascara che abbia all’interno delle fibre sintetiche che aumenteranno ancora di più il volume.

- Il mascara non sempre va applicato sia sulle ciglia inferiori che superiori. In caso voi abbiate occhiaie particolarmente evidenti o borse sotto gli occhi, evitate di applicare il mascara sulle ciglia inferiori, andreste a portare lo sguardo sulla zona interessata e, quindi, a enfatizzare l’imperfezione.

Spero i miei consigli vi siano stati utili!