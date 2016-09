Trucco sposa per occhi azzurri che ipnotizzano

Quando si parla di make up da matrimonio non c’è che dire, l’ansia sale. Vogliamo essere perfette, scegliere le nuances giuste che possano far risaltare al meglio i lineamenti e impreziosire lo sguardo. Per realizzare un interessante trucco sposa per occhi azzurri non c’è che l’imbarazzo della scelta: dagli ombretti dai toni caldi come l’oro e il bronzo, fino a quelli con sottotoni rossi.

Ombretti complementari, la scelta giusta

Per conferire maggiore profondità agli occhi chiari è bene optare per ombretti non simili al colore dell’iride. Per intensificare gli occhi azzurri, le bride to be posso spaziare tra tutti i toni del marrone, dell’oro, del bronzo. E poi non dimentichiamo le nuance che hanno dei sottotoni rossi come il corallo, il pesca, il prugna e il bordeaux: quest’ultimo, se sfumato molto bene, regala uno sguardo dolce quando magnetico. Anche per le patite dello smokey eye le scelte non sono poche: dal mix di chiaroscuri nei toni del marrone, a quelli del grigio piombo fino al viola. Questo è particolarmente adatto per le meno superstiziose e soprattutto per un matrimonio serale.

Trucco per le spose con capelli scuri e occhi chiari

Il trucco sposa per occhi azzurri si basa sui contrasti. Se madre natura ci ha fornito di uno contrasto naturale tra capelli scuri e occhi chiari, enfatizziamolo! Il giorno del matrimonio è speciale, merita un look e un trucco unico ma sempre di grande eleganza. In cima alla lista dei preferiti ci sono tutti gli ombretti nella gamma del marrone fino al bronzo per arrivare al corallo e all’oro. In questo caso è una buona scelta di stile quella di delineare la forma dell’occhio con la matita marrone per un effetto super soft e delicato.

Sposa dai colori nordici

Pelle chiara, capelli biondi e occhi cerulei. In questo caso il trucco sposa per occhi azzurri ha l’obiettivo di conferire maggiore carattere a un look di per sé già angelico. I colori migliori per il giorno del sì sono quelli del borgogna, del viola oppure del freddo e intenso grigio antracite, tre colori tra i quali scegliere per realizzare un intenso smokey eye. Se queste opzioni non vi convincono restano comunque gli ombretti caldi come il pesca, il bronzo o il dorato con i quali non si sbaglia mai.

Il finish touch è sempre il mascara, allungante e a lunga durata per esaltare il make up, il colore naturale degli occhi e tutta la bellezza di ogni sposa emozionata.